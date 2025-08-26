Полиция разыскивает двух пропавших без вести подростков

Полиция разыскивает пропавших без вести Элизабете Адель Стаужу и Паулу Кимене 2012 года рождения, сообщили агентству LETA в Государственной полиции.

Девушки 25 августа около 14:30 вышли из своего места жительства в Иецаве, на улице Тиргус (Бауский край), и до настоящего времени не вернулись.

Стаужа — рост 1,70 метра, была одета в светлые джинсы, тёмную куртку, обувь «Nike». У девушки тёмно-рыжие волосы.

Кимене — рост примерно 1,70 метра, тёмно-каштановые волосы, была одета в тёмную куртку, тёмные брюки и обувь «Puma».

Государственная полиция просит ознакомиться с фотографиями девушек и откликнуться всех, у кого есть какая-либо информация об их возможном местонахождении, позвонив по телефону 112.

ОБНОВЛЕНИЕ: В полдень полиция сообщила, что девушки нашлись.