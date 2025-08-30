Baltijas balss logotype
Gulagu.net: в Домодедово пытали высланных из США просителей убежища 2 807

ЧП и криминал
Дата публикации: 30.08.2025
BB.LV
Полицейские в аэропорту всегда настороже.

Полицейские в аэропорту всегда настороже.

По итогам фильтрации кого-то освободили под обязательство «сотрудничать».

Из США в РФ было депортировано более 50 человек, в том числе десятки просителей политического убежища. Самолет с конвоем спецслужб Египта (в аэропорту Каира офицеры американской службы ICE передали россиян египтянам для последующего этапирования в РФ) прибыл в аэропорт Домодедово, где депортированных уже ждали десятки сотрудников российских спецслужб.

Источник Gulagu.net сообщает о том, что всех принудительно высланных из США в Домодедово пропустили через «фильтрацию» - многочасовые допросы с применением методов давления, угроз и к некоторым - с применением насилия и спецсредств. Практически всех вернувшихся оперативники ФСБ и МВД склоняли к «сотрудничеству», допрашивали о причинах их поездки в США и подробности задержания и помещения в детеншены, запроса политического убежища и функционирования служб США (ICE, FBI, Минюст, суды, адвокаты, правозащитники), а также принуждали к предоставлению информации о «соседях по рейсу» («стукачеству»).

По итогам фильтрации кого-то освободили под обязательство «сотрудничать», кого-то (кто не представляет оперативного интереса на данный момент) - с условием участия в пропагандистской кампании против США/Запада (участие в ток-шоу, интервью и т.п. с целью рекламы «Возвращения в РФ»), но ряд мужчин и женщин были задержаны для последующего этапирования в изоляторы временного содержания и СИЗО, в том числе ранее проходивших службу в ВС РФ и отказавшихся принимать участие в войне против Украины. Источник сообщает, что в отношении ряда лиц были применены пытки, насилие и спецсредства, а также были высказаны угрозы совершением в отношении них насильственных действий в извращенной форме и отправки «на ноль на СВО» (на передовую, на оккупированные территории Украины для участия в войне).

Источник сообщает, что оперативники и следователи зарегистрировали уже 7 материалов для организации уголовного преследования по ст.337УК (СОЧ), ст.284.1УК (сотрудничество с «нежелательными организациями), ст.282.3УК (финансирование экстремистской деятельности - о донатах ФБК) и ст.275УК (гос.измена).

(2)
  • ИС
    Иннокентий Сидоров
    30-го августа

    Из всей кодлы кто свалил, что-то всего 50 человек, маловато! Или за 3 года в е остальные легализоваться и получить паспорта умудрились?... Да миграцыонка работала бы лучше, в Россию из США ежедневно по 5 рейсов летала бы.. Там понаприехавших каждый 3 с бывших республик, на птичьих правах.. А пафоса у них будто уже по 15 лет гражданства имеют.. А главное живут по пол года, снимают ролики и ключевое слово, У НАС ТУТ В США 🤭 будто уже себя к обществу приравнивают... Гнать половину надо, пускай обратно в Россию, Белорусь, Казахстан и тд едут.. Прутся будто других стран нету и им там медом намазано и ждут с распростёртыми объятиями, в США и Германии.

    1
    0
  • Ч
    Чангл
    30-го августа

    Какая новость. СМЕРШ есть и будет. И правильно. Сейчас я сру на страну а дальше кормите

    4
    2

Видео