Из США в РФ было депортировано более 50 человек, в том числе десятки просителей политического убежища. Самолет с конвоем спецслужб Египта (в аэропорту Каира офицеры американской службы ICE передали россиян египтянам для последующего этапирования в РФ) прибыл в аэропорт Домодедово, где депортированных уже ждали десятки сотрудников российских спецслужб.

Источник Gulagu.net сообщает о том, что всех принудительно высланных из США в Домодедово пропустили через «фильтрацию» - многочасовые допросы с применением методов давления, угроз и к некоторым - с применением насилия и спецсредств. Практически всех вернувшихся оперативники ФСБ и МВД склоняли к «сотрудничеству», допрашивали о причинах их поездки в США и подробности задержания и помещения в детеншены, запроса политического убежища и функционирования служб США (ICE, FBI, Минюст, суды, адвокаты, правозащитники), а также принуждали к предоставлению информации о «соседях по рейсу» («стукачеству»).

По итогам фильтрации кого-то освободили под обязательство «сотрудничать», кого-то (кто не представляет оперативного интереса на данный момент) - с условием участия в пропагандистской кампании против США/Запада (участие в ток-шоу, интервью и т.п. с целью рекламы «Возвращения в РФ»), но ряд мужчин и женщин были задержаны для последующего этапирования в изоляторы временного содержания и СИЗО, в том числе ранее проходивших службу в ВС РФ и отказавшихся принимать участие в войне против Украины. Источник сообщает, что в отношении ряда лиц были применены пытки, насилие и спецсредства, а также были высказаны угрозы совершением в отношении них насильственных действий в извращенной форме и отправки «на ноль на СВО» (на передовую, на оккупированные территории Украины для участия в войне).

Источник сообщает, что оперативники и следователи зарегистрировали уже 7 материалов для организации уголовного преследования по ст.337УК (СОЧ), ст.284.1УК (сотрудничество с «нежелательными организациями), ст.282.3УК (финансирование экстремистской деятельности - о донатах ФБК) и ст.275УК (гос.измена).