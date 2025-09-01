В горах Австрии коровы затоптали насмерть мужчину

В австрийских Альпах 85-летний житель Вены погиб после того, как его затоптали коровы, сообщает AFP.

Инцидент произошел в воскресенье, 31 августа, когда мужчина и его 82-летняя партнерша вместе с собакой шли к горной хижине в коммуне Рамзау-ам-Дахштайн, что в земле Штирия на юго-востоке Австрии.

"Стадо из девяти коров, среди которых было трое телят, набросилось на них и серьезно ранило", – сообщил AFP представитель местной полиции Маркус Ламб.

Туристы и работники горного курорта неподалеку стали свидетелями нападения, оказали первую помощь и вызвали врачей, после чего супруги были доставлены в больницу в Зальцбурге.

85-летний австриец скончался незадолго до того, как ему должны были сделать экстренную операцию.

Между тем прокуратура начала расследование инцидента.

Смертельные нападения коров в Австрии случаются редко. Последний такой случай был в 2024 году в районе Зальцбурга, когда на женщину во время похода напало стадо коров.