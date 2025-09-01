В микрорайоне Риге бесчинствует банда подростков: куда смотрит полиция?

«В Иманте есть группа подростков, которые совершают всякие хулиганские поступки, фиксируют это, а потом друг другу пересылают фото — хвастаясь, кто что плохого сделал.

Например, в районе ул. Дзирциемс (Ботанический сад) была замечена молодая девчонка с черными волосами. Она ходила с палкой. Возможно, это именно она разбила вчера стекло в нашем доме. Она не заходила внутрь в подъезд, потому что двери были закрыты. Разбитой оказалась только внешняя сторона окна, со стороны улицы. Ну и плафон уличного света она разнесла вдребезги…

Может ли полиция это как-то прокомментировать? Действительно ли есть такая группа, и, может быть, уже предприняты какие-то действия для пресечения действий подростков-хулиганов?»

Гита Гжибовска, старший специалист отдела общественных связей Государственной полиции:

В поле зрения полиции неоднократно попадали отдельные подростки, совершавшие различные правонарушения. В основном это были действия, которые квалифицируются как хулиганство. Однако важно отметить, что речь не идет о каких-то организованных действиях — то есть, молодые люди не действуют в составе группы. Несколько случаев расследуются Государственной полицией.

В случаях, если констатированы какие-либо правонарушения и, тем более, преступления, Государственная полиция призывает жителей незамедлительно сообщать об этом по номеру 112.