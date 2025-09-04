Ужасы нашего городка: по Риге ехал пьяный, без прав, с крадеными номерами и «белым порошком»

На заправке в Риге попался пьяный водитель на авто с крадеными номерами. После этого авто проверили и обнаружили улики еще на несколько статей.

Подробности муниципальные полицейские сообщают такие: в Дрейлини мужчина в состоянии опьянения пытался заправить автомобиль с крадеными номерами и был задержан.

В ходе проверки подозрительного транспортного средства на заправке выяснили, что его номерные знаки объявлены в розыск, так как были украдены.

Также выяснилось, что водитель и его попутчик находятся в состоянии опьянения.

Кроме того водитель ранее многократно привлекались к ответственности за употребление наркотических веществ и был лишен права управления транспортным средством.

Наконец, в задней части салона полицейские нашли упаковку с белым порошкообразным веществом, а также большое количество приспособлений, предназначенных для краж.

Подозреваемые были задержаны.