103 попытки за день: поток нелегалов из Беларуси не уменьшается

В четверг Государственная пограничная охрана (ГПО) предотвратила 103 попытки людей незаконно пересечь латвийско-белорусскую границу, сообщили агентству ЛЕТА в ГПО.
В целом за этот год пресечены уже 9387 попыток незаконного пересечения границы. По соображениям гуманности в Латвию пропущены 15 человек.
В связи с продолжающимся потоком нелегальных мигрантов из Беларуси правительство продлило режим усиленного контроля на латвийско-белорусской границе до 31 декабря этого года.
В прошлом году было предотвращено 5388 попыток нелегального пересечения границы, а 26 лицам было разрешено остаться на территории Латвии.
