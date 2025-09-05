Baltijas balss logotype
103 попытки за день: поток нелегалов из Беларуси не уменьшается 0 452

ЧП и криминал
Дата публикации: 05.09.2025
LETA
103 попытки за день: поток нелегалов из Беларуси не уменьшается

В четверг Государственная пограничная охрана (ГПО) предотвратила 103 попытки людей незаконно пересечь латвийско-белорусскую границу, сообщили агентству ЛЕТА в ГПО.

В целом за этот год пресечены уже 9387 попыток незаконного пересечения границы. По соображениям гуманности в Латвию пропущены 15 человек.

В связи с продолжающимся потоком нелегальных мигрантов из Беларуси правительство продлило режим усиленного контроля на латвийско-белорусской границе до 31 декабря этого года.

В прошлом году было предотвращено 5388 попыток нелегального пересечения границы, а 26 лицам было разрешено остаться на территории Латвии.

Читайте нас также:
#граница
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

