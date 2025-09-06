Стала известна причина столкновения дрезины и поезда на Рижском вокзале

Причиной столкновения пассажирского поезда и дрезины ГАО "Latvijas dzelzceļš" (LDz) 7 августа этого года стало несоблюдение машинистом дрезины запрещающего сигнала маневрового светофора, сообщил руководитель отдела расследования железнодорожных аварий Бюро по расследованию транспортных происшествий и инцидентов Язепс Лукстс.

Он пояснил, что причиной аварии стал человеческий фактор - ситуация, когда невнимательность, усталость или неверное решение работника привели к нарушению правил безопасности.

В то же время Лукстс подчеркнул, что выявление виновного не является основной целью расследования - внимание бюро сосредоточено на оценке обстоятельств происшествия и систем безопасности.

Лукстс отметил, что для ответа на вопрос, достаточно ли безопасно движение поездов в таких условиях, необходим углубленный анализ. В ходе расследования будут проанализированы все обстоятельства происшествия, рассмотрены действующие меры безопасности и определены возможные защитные меры. "Эти меры должны служить дополнительным уровнем безопасности, способным компенсировать ошибки, вызванные человеческим фактором, и предотвратить повторение подобных случаев в будущем", - подчеркнул представитель бюро.

Как сообщалось, 7 августа в 14:10 возле Рижского центрального вокзала столкнулись пассажирский поезд Рига-Огре и дрезина. В результате аварии дрезина сошла с рельсов, а электропоезд получил повреждения.

В поезде находились 92 пассажира, никто из них не пострадал.