Пропавший в Латвии канадский солдат найден мёртвым. И еще - странное совпадение

Об этом в субботу сообщили Вооружённые силы Канады, не упомянув о причине смерти.

По информации ВС Канады, техник 408-й тактической вертолётной эскадрильи Джордж Хол, пропавший во вторник, 2 сентября, найден мёртвым в пятницу, 5 сентября.

Военная полиция ВС Канады помогает латвийским правоохранительным органам вести расследования смерти Хола.

Должностные лица Канады отметили, что данный инцидент не представляет угрозы для бойцов размещённой в Латвии многонациональной бригады НАТО, в которой Канада является ведущей страной.

Премьер-министр Канады Марк Карни выразил глубокую печаль по поводу смерти Холла и глубочайшие соболезнования его друзьям, семье и сослуживцам. В посте на платформе "Х" Карни также упомянул о своей встрече с бойцами бригады, возглавляемой Канадой, во время посещения Латвии в конце августа нынешнего года.

Странное совпадение - это уже второй случай за неделю в Адажском крае, когда пропавший человек после поисков обнаружен мертвым. Государственная полиция и волонтеры организации Bezvēsts.lv неделю искали 43-летнюю Анну Конотопу, которая 28 августа отправилась на пляж в Царникаву и бесследно исчезла. 6 сентября стало известно, что, по информации полиции, Анна Конотопа найдена 5 сентября 2025 года без признаков жизни.