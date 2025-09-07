Baltijas balss logotype
Пропавший в Латвии канадский солдат найден мёртвым. И еще - странное совпадение

ЧП и криминал
Дата публикации: 07.09.2025
LETA
Пропавший в Латвии канадский солдат найден мёртвым. И еще - странное совпадение

Об этом в субботу сообщили Вооружённые силы Канады, не упомянув о причине смерти.

По информации ВС Канады, техник 408-й тактической вертолётной эскадрильи Джордж Хол, пропавший во вторник, 2 сентября, найден мёртвым в пятницу, 5 сентября.

Военная полиция ВС Канады помогает латвийским правоохранительным органам вести расследования смерти Хола.

Должностные лица Канады отметили, что данный инцидент не представляет угрозы для бойцов размещённой в Латвии многонациональной бригады НАТО, в которой Канада является ведущей страной.

Премьер-министр Канады Марк Карни выразил глубокую печаль по поводу смерти Холла и глубочайшие соболезнования его друзьям, семье и сослуживцам. В посте на платформе "Х" Карни также упомянул о своей встрече с бойцами бригады, возглавляемой Канадой, во время посещения Латвии в конце августа нынешнего года.

Странное совпадение - это уже второй случай за неделю в Адажском крае, когда пропавший человек после поисков обнаружен мертвым. Государственная полиция и волонтеры организации Bezvēsts.lv неделю искали 43-летнюю Анну Конотопу, которая 28 августа отправилась на пляж в Царникаву и бесследно исчезла. 6 сентября стало известно, что, по информации полиции, Анна Конотопа найдена 5 сентября 2025 года без признаков жизни.

#чп
Оставить комментарий

(7)
  • СС
    СМЕРШ СМЕРШ
    8-го сентября

    Утилизирован на Украине

    1
    2
  • БТ
    Бесс Толковый
    8-го сентября

    Почему не пишут, какой процент алкоголя был в крови?

    18
    1
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    8-го сентября

    Не буду ничего комментировать, но произошедшее слегка попахивает определённой последовательностью.

    11
    1
  • Волченька Просто Волченька!
    Волченька Просто Волченька!
    7-го сентября

    От тоски по канаде помер помер что ли?

    63
    7
  • Д
    Дед
    7-го сентября

    Yankee Go Home!

    163
    13
  • АТД
    Аня Тейлор-Джой
    Дед
    7-го сентября

    Ватник , чемодан, вокзал, мордор!

    8
    35
  • AK
    Anton Kvaskov
    Дед
    7-го сентября

    Аня Тейлор-Джой,чемодан,вокзал,Купянск !!!

    39
    5
Читать все комментарии

