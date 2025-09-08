Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

В Латвии на доме вывесили царский флаг: полиция ЛР назвала его прославлением агрессии 6 1198

ЧП и криминал
Дата публикации: 08.09.2025
BB.LV
В Латвии на доме вывесили царский флаг: полиция ЛР назвала его прославлением агрессии

Сотрудники правоохранительных органов сняли флаг Российской империи с одного из домов в Резекненском крае, сообщили в Государственная полиция (ГП).

28 августа сотрудники участка Государственной полиции Северо-Латгалии получили информацию о том, что на стене жилого дома в волости Малта Резекненского края вывешен флаг Российской империи, который, как заявили в полиции, считается символом, прославляющим военную агрессию.

Правоохранители отреагировали на полученную информацию и, прибыв на место происшествия, изъяли флаг.

В полиции начат административный процесс в отношении лица 1974 года рождения за использование в публичном месте символов, прославляющих военную агрессию и военные преступления, за исключением случаев, когда целью не является оправдание или прославление этих преступлений.

За такое нарушение предусмотрено предупреждение или штраф для физического лица до 350 евро, а для юридического — до 2900 евро.

Читайте нас также:
#полиция
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
14
5
2
5
5
3

Оставить комментарий

(6)
  • Мп
    Мимо проходил
    8-го сентября

    А если флаг Швеции вывесить, что будет? Как-никак, флаг первых хозяев...

    30
    1
  • Д
    Дед
    8-го сентября

    Я думаю решение нужно подать еще и в суд, пусть еще и судьи обоср..ться лишний раз. Дебилизм!

    47
    1
  • AK
    Anton Kvaskov
    8-го сентября

    Завтра авоську советскую повешу - прославление агрессии....Чебурашка-прославление агрессиии...Лунтик с Кузей-прославление агрессии... :-)))))))) Куда вы мля катитесь,дикари ???

    65
    2
  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    8-го сентября

    Очередное подтверждение того что в полиции Латвии работают полные придурки.

    58
    1
  • Daily Alibabaevic
    Daily Alibabaevic
    Алексей Зиновьев
    8-го сентября

    Полностью согласен ,отсутствия гуманитарного образования но лицо . Это имперка Имперский флаг России стал официальным 11 июня 1858 г. Указ об использовании черно-желто-белых знамен подписал Александр II. Флаг считали государственным вплоть до 28 апреля 1883 г. В этот день Александр III повелел использовать в качестве официального привычный для современных россиян бело-сине-красный триколор.

    35
    1
  • A
    Aleks
    8-го сентября

    Как там Тимротс назвал полицию?😀 Там же с айкью намного ниже 80..👽Царский флаг -прославление агрессии? Они ж даже не знают,что Латвию Петр купил,а не захватил😎😀😀😀

    90
    2
Читать все комментарии

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Обвиняемый в Литве в поджоге Ikea украинец планировал повторить теракт в Риге
Обвиняемый в Литве в поджоге Ikea украинец планировал повторить теракт в Риге
В воскресенье в результате ДТП пострадали три человека
В воскресенье в результате ДТП пострадали три человека
Московский суд отказал живущей в Латвии светской львице Рынске в отдельной комнате
Божена прославилась выступлениями в социальных сетях. Иконка видео
Председатель совета судей РФ заработал на рейдерстве 90 000 000 евро
Господину Момотову могут намотать срок. Иконка видео
Пенсионер из Санкт-Петербурга продала квартиру мошенникам и сгорела в ней
Пенсионер из Санкт-Петербурга продала квартиру мошенникам и сгорела в ней 1225
Родина перестала ценить народную артистку. Иконка видео
Адвокат Трещев потребовал лишить Пугачеву 300 000 евро в год 925
Фото: sacsheriff / Х
12-летний мальчик в США угнал машину родителей и устроил гонки с полицией 484
При межобщинных беспорядках обе стороны прибегали к насилию. Иконка видео
Спустя 53 года английского ветерана судят в Ольстере за «Кровавое воскресенье» 339

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

6 мифов о холестерине и почему их должен знать каждый
Люблю!
6 мифов о холестерине и почему их должен знать каждый 32
Противник портит забор - рассказали о трудностях строительства на границе
Наша Латвия
Противник портит забор - рассказали о трудностях строительства на границе 27
«Россия не победит в Украине!» Министр обороны Британии обратился к Путину
В мире
«Россия не победит в Украине!» Министр обороны Британии обратился к Путину 32
Силиня дала министру неделю для подготовки пояснений по Стамбульской конвенции. Что дальше?
Политика
Силиня дала министру неделю для подготовки пояснений по Стамбульской конвенции. Что дальше? 23
Врач назвала вредные при простуде продукты
Lifenews
Врач назвала вредные при простуде продукты 58
Дешевый билет - идешь последним? airBaltic вводит посадку в самолет по группам
Бизнес
Дешевый билет - идешь последним? airBaltic вводит посадку в самолет по группам 64
6 мифов о холестерине и почему их должен знать каждый
Люблю!
6 мифов о холестерине и почему их должен знать каждый 32
Противник портит забор - рассказали о трудностях строительства на границе
Наша Латвия
Противник портит забор - рассказали о трудностях строительства на границе 27
«Россия не победит в Украине!» Министр обороны Британии обратился к Путину
В мире
«Россия не победит в Украине!» Министр обороны Британии обратился к Путину 32

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео