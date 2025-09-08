В Латвии на доме вывесили царский флаг: полиция ЛР назвала его прославлением агрессии

Сотрудники правоохранительных органов сняли флаг Российской империи с одного из домов в Резекненском крае, сообщили в Государственная полиция (ГП).

28 августа сотрудники участка Государственной полиции Северо-Латгалии получили информацию о том, что на стене жилого дома в волости Малта Резекненского края вывешен флаг Российской империи, который, как заявили в полиции, считается символом, прославляющим военную агрессию.

Правоохранители отреагировали на полученную информацию и, прибыв на место происшествия, изъяли флаг.

В полиции начат административный процесс в отношении лица 1974 года рождения за использование в публичном месте символов, прославляющих военную агрессию и военные преступления, за исключением случаев, когда целью не является оправдание или прославление этих преступлений.

За такое нарушение предусмотрено предупреждение или штраф для физического лица до 350 евро, а для юридического — до 2900 евро.