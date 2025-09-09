Baltijas balss logotype
В 31 год артистка Аглая Тарасова может получить до 7 лет заключения

ЧП и криминал
Дата публикации: 09.09.2025
BB.LV
Такой ее запомнят зрители.

Такой ее запомнят зрители.

Молодой женщине грозит серьезная статья.

Российскую актрису Аглаю Тарасову обвинили в контрабанде наркотиков. Ранее ее задержали в аэропорту «Домодедово» с 0,38 грамма запрещённых веществ. 3 сентября в отношении неё было возбуждено уголовное дело по статье 229.1 (контрабанда наркотических веществ) УК РФ. В случае признания вины актрисе грозит наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет. Кроме того, ей придётся уплатить штраф на сумму до одного миллиона рублей (10 000 евро).

В суде следователь потребовала отправить Тарасову под домашний арест. Она пояснила, что обвиняемая имеет гражданство Израиля и может скрыться. Кроме того, по словам следователя, Тарасова не явилась на первый допрос, и поэтому она была вынуждена обратиться в суд с ходатайством.

Адвокат представил письмо за подписью Первого канала в поддержку актрисы и просил «не изолировать» её от общества.

Сама фигурантка пояснила суду, что сообщение о приглашении на допрос ей выслали в мессенджер. По ее словам, она уточнила, что не успевает и спросила можно ли прийти в другой день, на что ей ответили согласием. Актриса также сказала, что сдала заграничные паспорта следователю и не планирует скрываться. Кроме того, по словам Тарасовой, в сентябре у неё начинается съемка трёх фильмов.

Тарасова также заявила в суде, что «совершила большую ошибку» и раскаивается. В качестве меры пресечения она просила избрать ей запрет определённых действий, поскольку на её содержании находятся бабушка и дедушка.

В итоге суд так и сделал, отклонив ходатайство следствия о домашнем аресте Тарасовой. До 3 ноября актрисе запретили покидать место жительства в ночное время — с 24 часов до шести утра — а также пользоваться интернетом и телефоном (кроме вызова экстренных служб). Её освободили из-под стражи в зале суда.

Дарья-Аглая Тарасова родилась 18 апреля 1994 года в Санкт-Петербурге, в семье актрисы Ксении Раппопорт и бизнесмена Виктора Тарасова.

Аглая Тарасова известна по ролям в фильмах «Лед» (2017 год), «Марафон желаний» (2020), «Холоп-2» (2023), «Воздух» (2023). Она также снималась в сериалах «Интерны» (2010 – 2016 гг.) и «Беспринципные» (2020).

Оставить комментарий

Видео