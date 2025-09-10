Спасатели вытаскивали погибших за одежду, чтобы не допустить контакта с их кожей.

Спасатели помогали только мужчинам при землетрясении в Афганистане. Всему виной строгие законы шариата.

На эту деталь обратили внимание журналисты New York Times. Они отметили, что из-за строгих норм "Талибана" - физический контакт запрещен между мужчинами и женщинами, которые не являются членами семьи. Из-за этих правил спасатели игнорировали женщин, оказавшихся под завалами.

"Первые спасатели прибыли в деревню спустя более 36 часов после того, как в воскресенье землетрясение разрушило поселения в горных районах восточного Афганистана. Но вместо того, чтобы принести облегчение, их вид усилил её страх: среди них не было ни одной женщины" пишет издание.

Женщины погребенные под упавшими зданиями вынуждены были ждать других женщин из соседних поселений, чтобы те наконец-то их вытащили.

При этом, другое издание - Hindistan Times - отмечает, что пока бригады скорой помощи быстро вытаскивали раненых мужчин и детей, женщин и девочек-подростков отталкивали в сторону, некоторые из них остались истекать кровью.

Тахзибулла Мухазеб, мужчина-волонтер рассказал, что многие спасатели как-будто просто не замечали женщин под завалами зданий.

«Казалось, что женщины невидимы… мужчинам и детям-мальчикам оказывали помощь первыми», — отметил волонтер.

По последним данным, землетрясение в Афганистане унесло жизни 2204 человек. Ещё более 4 тысяч получили ранения.