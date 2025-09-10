Baltijas balss logotype
Ислам не позволяет спасать женщин из-под руин землетрясения в Афганистане

ЧП и криминал
Дата публикации: 10.09.2025
BB.LV
Мусульманские традиции не отступают даже на фоне трагедии.

Мусульманские традиции не отступают даже на фоне трагедии.

Спасатели вытаскивали погибших за одежду, чтобы не допустить контакта с их кожей.

Спасатели помогали только мужчинам при землетрясении в Афганистане. Всему виной строгие законы шариата.

На эту деталь обратили внимание журналисты New York Times. Они отметили, что из-за строгих норм "Талибана" - физический контакт запрещен между мужчинами и женщинами, которые не являются членами семьи. Из-за этих правил спасатели игнорировали женщин, оказавшихся под завалами.

"Первые спасатели прибыли в деревню спустя более 36 часов после того, как в воскресенье землетрясение разрушило поселения в горных районах восточного Афганистана. Но вместо того, чтобы принести облегчение, их вид усилил её страх: среди них не было ни одной женщины" пишет издание.

Женщины погребенные под упавшими зданиями вынуждены были ждать других женщин из соседних поселений, чтобы те наконец-то их вытащили.

При этом, другое издание - Hindistan Times - отмечает, что пока бригады скорой помощи быстро вытаскивали раненых мужчин и детей, женщин и девочек-подростков отталкивали в сторону, некоторые из них остались истекать кровью.

Тахзибулла Мухазеб, мужчина-волонтер рассказал, что многие спасатели как-будто просто не замечали женщин под завалами зданий.

«Казалось, что женщины невидимы… мужчинам и детям-мальчикам оказывали помощь первыми», — отметил волонтер.

По последним данным, землетрясение в Афганистане унесло жизни 2204 человек. Ещё более 4 тысяч получили ранения.

#афганистан
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
6 мифов о холестерине и почему их должен знать каждый
Люблю!
6 мифов о холестерине и почему их должен знать каждый 34
Противник портит забор - рассказали о трудностях строительства на границе
Наша Латвия
Противник портит забор - рассказали о трудностях строительства на границе 29
«Россия не победит в Украине!» Министр обороны Британии обратился к Путину
В мире
«Россия не победит в Украине!» Министр обороны Британии обратился к Путину 33
Силиня дала министру неделю для подготовки пояснений по Стамбульской конвенции. Что дальше?
Политика
Силиня дала министру неделю для подготовки пояснений по Стамбульской конвенции. Что дальше? 26
Врач назвала вредные при простуде продукты
Lifenews
Врач назвала вредные при простуде продукты 58
Дешевый билет - идешь последним? airBaltic вводит посадку в самолет по группам
Бизнес
Дешевый билет - идешь последним? airBaltic вводит посадку в самолет по группам 65
Видео