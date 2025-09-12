Трамп заявил о задержании убийцы Кирка

Подозреваемый в убийстве консервативного активиста Чарли Кирка задержан. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в эфире Fox News.

«С большой степенью вероятности он находится под стражей», — заявил глава Белого дома.

По словам американского лидера, за последние два с половиной дня было проделано много работы по расследованию этого дела. Он также отметил, что виновный в убийстве Кирка заслуживает смертной казни.

Ранее Трамп объявил, что посетит похороны Кирка в Аризоне. Президент подчеркнул, что Кирк ему «очень помог», говоря о предвыборной агитации среди молодежи и стал важным фактором его победы в прошлом году.