Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Трамп заявил о задержании убийцы Кирка 0 706

ЧП и криминал
Дата публикации: 12.09.2025
BB.LV
Трамп заявил о задержании убийцы Кирка
ФОТО: Global Look Press

Трамп: подозреваемый в убийстве Кирка задержан.

Подозреваемый в убийстве консервативного активиста Чарли Кирка задержан. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в эфире Fox News.

«С большой степенью вероятности он находится под стражей», — заявил глава Белого дома.

По словам американского лидера, за последние два с половиной дня было проделано много работы по расследованию этого дела. Он также отметил, что виновный в убийстве Кирка заслуживает смертной казни.

Ранее Трамп объявил, что посетит похороны Кирка в Аризоне. Президент подчеркнул, что Кирк ему «очень помог», говоря о предвыборной агитации среди молодежи и стал важным фактором его победы в прошлом году.

Читайте нас также:
#сша
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
3
1
0
1
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

В Даугавпилсе телефонные мошенники выудили у старика 91 000 евро. Откуда у него столько денег?
В Даугавпилсе телефонные мошенники выудили у старика 91 000 евро. Откуда у него столько денег?
Обвиняемый в Литве в поджоге Ikea украинец планировал повторить теракт в Риге
Обвиняемый в Литве в поджоге Ikea украинец планировал повторить теракт в Риге
В воскресенье в результате ДТП пострадали три человека
В воскресенье в результате ДТП пострадали три человека
Московский суд отказал живущей в Латвии светской львице Рынске в отдельной комнате
Божена прославилась выступлениями в социальных сетях. Иконка видео
Господину Момотову могут намотать срок. Иконка видео
Председатель совета судей РФ заработал на рейдерстве 90 000 000 евро 860
Пенсионер из Санкт-Петербурга продала квартиру мошенникам и сгорела в ней
Пенсионер из Санкт-Петербурга продала квартиру мошенникам и сгорела в ней 1254
Родина перестала ценить народную артистку. Иконка видео
Адвокат Трещев потребовал лишить Пугачеву 300 000 евро в год 930
Фото: sacsheriff / Х
12-летний мальчик в США угнал машину родителей и устроил гонки с полицией 484

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Неожиданно: страна ЕС заблокировала 12 украинских СМИ
В мире
Неожиданно: страна ЕС заблокировала 12 украинских СМИ 12
В Даугавпилсе телефонные мошенники выудили у старика 91 000 евро. Откуда у него столько денег?
ЧП и криминал
В Даугавпилсе телефонные мошенники выудили у старика 91 000 евро. Откуда у него столько денег? 36
Два фрукта в день вместо ботокса: как это работает
Люблю!
Два фрукта в день вместо ботокса: как это работает 32
Как восстановить нейроны головного мозга: 7 способов в зависимости от причины
Люблю!
Как восстановить нейроны головного мозга: 7 способов в зависимости от причины 35
ЕС решил начать массовую высылку российских дипломатов
В мире
ЕС решил начать массовую высылку российских дипломатов 60
Правительству необходимо сохранять хладнокровие - политолог
Политика
Правительству необходимо сохранять хладнокровие - политолог 52
Неожиданно: страна ЕС заблокировала 12 украинских СМИ
В мире
Неожиданно: страна ЕС заблокировала 12 украинских СМИ 12
В Даугавпилсе телефонные мошенники выудили у старика 91 000 евро. Откуда у него столько денег?
ЧП и криминал
В Даугавпилсе телефонные мошенники выудили у старика 91 000 евро. Откуда у него столько денег? 36
Два фрукта в день вместо ботокса: как это работает
Люблю!
Два фрукта в день вместо ботокса: как это работает 32

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео