В субботу, 13 сентября, в Риге на улице Андрея Сахарова буквально на ровном месте собрался паровозик из четырех машин.

Как сообщили очевидцы, обошлось без пострадавших – все водители и пассажиры вышли из побитых авто в целости и сохранности. Тем не менее, на место происшествия прибыло две карты скорой помощи – в данном случае лучше перестраховаться.

Тем более, что виновницей «торжества» оказалась молодая мать, ехавшая в машине с полугодовалым малышом. Очевидно, сидя за рулем, она отвлеклась на ребенка, не затормозила и влетела в остановившуюся спереди машину. Затем сработал принцип домино и пострадали еще два авто.

На место также прибыли пожарные: из машины-виновницы вытекла подозрительная жидкость. Скорей всего это был не бензин или дизель, а охлаждающая жидкость, тем не менее осторожность не помешает. Тем более, что пожарное депо находится всего в километр от места происшествия.

Последствия аварии были ликвидированы в течение двух часов. Берегите себя!