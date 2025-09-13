Baltijas balss logotype
Юная мать в Риге вызвала аварию, в которой были разбиты четыре автомашины 3 3841

Дата публикации: 13.09.2025
BB.LV

В субботу, 13 сентября, в Риге на улице Андрея Сахарова буквально на ровном месте собрался паровозик из четырех машин.

Как сообщили очевидцы, обошлось без пострадавших – все водители и пассажиры вышли из побитых авто в целости и сохранности. Тем не менее, на место происшествия прибыло две карты скорой помощи – в данном случае лучше перестраховаться.

Тем более, что виновницей «торжества» оказалась молодая мать, ехавшая в машине с полугодовалым малышом. Очевидно, сидя за рулем, она отвлеклась на ребенка, не затормозила и влетела в остановившуюся спереди машину. Затем сработал принцип домино и пострадали еще два авто.

На место также прибыли пожарные: из машины-виновницы вытекла подозрительная жидкость. Скорей всего это был не бензин или дизель, а охлаждающая жидкость, тем не менее осторожность не помешает. Тем более, что пожарное депо находится всего в километр от места происшествия.

Последствия аварии были ликвидированы в течение двух часов. Берегите себя!

  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    14-го сентября

    Как всегда последнее время на ВВ, автор данной статьи полный дебил. Решил пропиарится за счёт молодой женщины, внимание которой отвлёк ее же маленький ребенок. Что тут удивительного? А где ирония и сарказм в отношении тех следующих водителей, которые тупо не соблюдали дистанции до впереди идущих автомобилей, и великолепно воткнулись друг в друга?! Слабо их описать и предположить на что они в тот момент отвлекались?

    13
    12
  • Daily Alibabaevic
    Daily Alibabaevic
    14-го сентября

    Акцент статьи на юную и не опытную или на мать с приоритетом выбора внимания (ребёнок или дорога), как то всё в куче .

    11
    4
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    13-го сентября

    Юная мать не должна расстраиваться, ибо Бог дал - Бог взял!

    16
    8
