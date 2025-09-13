Baltijas balss logotype
Очередной скандал вокруг главы Нацбанка Украины 2 1182

ЧП и криминал
Дата публикации: 13.09.2025
BB.LV
Главный банкир страны выглядит неформально.

Главный банкир страны выглядит неформально.

Его жену ранее обвиняли в рейдерстве.

В декларации главы НБУ Андрея Пышного обнаружены расхождения на десятки миллионов гривен. 

По словам эксперта Бориса Кушнирука азница составляет более 25,5 миллионов гривен, или более полмиллиона евро.

«Это расхождение фигурирует четыре года подряд, что выглядит как системное завышение данных, а не техническая ошибка», — отмечает Кушнирук.

Эксперт подчеркивает, что закон предусматривает ответственность за предоставление недостоверных сведений. По его мнению, Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАЗК) должно проверить задекларированные данные и дать им официальную оценку.

В Украине с начала года обсуждают скандал вокруг жены главы НБУ Людмилы Пышной. Соучредительница Art Ukraine Gallery Наталья Заболотная обвиняет Пышную в рейдерстве. В течение нескольких лет женщины в СМИ и на страницах галереи в соцсетях представлялись соучредителями проекта, вместе реализовали благотворительные проекты. Действующий глава НБУ Андрей Пышный публично восхищался деятельностью Заболотной и называл ее "сильным и смелым человеком-явлением". А теперь Заболотная называет супругу Пышного "злом, которое должно быть наказано".

Однако этот скандал пролил свет и на другие нарушения: расследования СМИ указывают на то, что Пышный мог призвать банкиров принимать участие в благотворительной деятельности галереи, а ТЦ, предоставлявший помещение за бесценок, имеет обязательство перед Ощадбанком, который ранее возглавлял Пышный.

#украина
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

(2)
  • Е
    Ехидный
    13-го сентября

    неворующих чиновников в Украине пора заносить в Красную книгу !!!

    22
    2
  • Ш
    Шурик
    Ехидный
    13-го сентября

    Ты главное деньги шли и потом заноси куда хочешь !

    12
    4

