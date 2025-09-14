Baltijas balss logotype
Спровоцировать может что угодно, даже если просто говорите на своем языке: в Иманте женщину спасли прохожие 4 1524

ЧП и криминал
Дата публикации: 14.09.2025
kasjauns.lv
Спровоцировать может что угодно, даже если просто говорите на своем языке: в Иманте женщину спасли прохожие

В Facebook-группе «Иманта» появилось эмоциональное сообщение местной жительницы о том, что на неё едва не напал мужчина на улице Юрмалас гатве. По словам женщины, трагедии удалось избежать только благодаря вмешательству случайных прохожих.

Инцидент произошёл вечером 12 сентября около 20:56, неподалёку от автобусной остановки 4-го маршрута под названием Кибургас. «На меня напал псих или наркоман. Причина в моём случае, что я не латышка. И ни одной машины - я выбегала на проезжую часть. Если бы не пара с собакой, которая буквально неслась ко мне на помощь, не знаю, чем бы всё закончилось», - пишет пострадавшая.

Женщина обращается к спасителям через социальные сети: «Прошу отозваться молодую пару, которая спасла меня при нападении на Юрмалас гатве. Они выгуливали собаку — вроде стаффорд, коричневый с белым, ещё не совсем взрослый пёс. Проводили меня домой. Была в шоке и не додумалась сразу взять у них номер телефона. Напишите мне, пожалуйста! Я ваш реальный должник».

Пострадавшая отмечает, что нападавший уже опознан, в полицию подано официальное заявление и приложены фото. В разговоре с полицией женщине посоветовали не выходить без газового баллончика. «В полиции сказали: без баллончика в наше время не выходить. Очень много больных, наркоманов, да и просто людей, слетевших с катушек. Даже если внешне они кажутся нормальными, их может спровоцировать любая мелочь, вплоть до того, что вы разговариваете на своём языке», — добавила она.

Женщина также подчеркнула, что теперь вечером будет гулять только вместе с мужем или с «дубиной», пока не приобретёт газовый баллончик.

#чп
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
4
14
2
14
9
5

Оставить комментарий

(4)
  • 15-го сентября

    вот урод,нападает на женщин. Надеюсь нарвется на мужика.

    45
    1
  • MiU
    Made in USSR
    15-го сентября

    Типа рекламируешь Кончиту Вурст?

    0
    4
  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    14-го сентября

    ...ну и полиция в очередной раз впечатлила. Настоящие "профессионалы"!

    73
    3
  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    14-го сентября

    Газовый баллончик для психов не сильно действенен. Лучше электрошокер! Глядишь и одним придурком станет меньше.

    52
    1
Читать все комментарии

