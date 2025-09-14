Спровоцировать может что угодно, даже если просто говорите на своем языке: в Иманте женщину спасли прохожие

В Facebook-группе «Иманта» появилось эмоциональное сообщение местной жительницы о том, что на неё едва не напал мужчина на улице Юрмалас гатве. По словам женщины, трагедии удалось избежать только благодаря вмешательству случайных прохожих.

Инцидент произошёл вечером 12 сентября около 20:56, неподалёку от автобусной остановки 4-го маршрута под названием Кибургас. «На меня напал псих или наркоман. Причина в моём случае, что я не латышка. И ни одной машины - я выбегала на проезжую часть. Если бы не пара с собакой, которая буквально неслась ко мне на помощь, не знаю, чем бы всё закончилось», - пишет пострадавшая.

Женщина обращается к спасителям через социальные сети: «Прошу отозваться молодую пару, которая спасла меня при нападении на Юрмалас гатве. Они выгуливали собаку — вроде стаффорд, коричневый с белым, ещё не совсем взрослый пёс. Проводили меня домой. Была в шоке и не додумалась сразу взять у них номер телефона. Напишите мне, пожалуйста! Я ваш реальный должник».

Пострадавшая отмечает, что нападавший уже опознан, в полицию подано официальное заявление и приложены фото. В разговоре с полицией женщине посоветовали не выходить без газового баллончика. «В полиции сказали: без баллончика в наше время не выходить. Очень много больных, наркоманов, да и просто людей, слетевших с катушек. Даже если внешне они кажутся нормальными, их может спровоцировать любая мелочь, вплоть до того, что вы разговариваете на своём языке», — добавила она.

Женщина также подчеркнула, что теперь вечером будет гулять только вместе с мужем или с «дубиной», пока не приобретёт газовый баллончик.