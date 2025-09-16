Baltijas balss logotype
Притормозите: на дорогах Латвии начинается облава на лихачей 4 1119

ЧП и криминал
Дата публикации: 16.09.2025
BB.LV
Притормозите: на дорогах Латвии начинается облава на лихачей
ФОТО: LETA

Сегодня в Латвии стартуют массовые рейды контроля скорости полиции - ежегодная акция контроля соблюдения правил дорожного движения по всему ЕС.

Как сообщает Госполиция, акция состоится с 16 по 22 сентября. В рамках Дней безопасности ROADPOL 18 сентября также проходит кампания «Европейский день без дорожных аварий с погибшими и тяжело пострадавшими».

Ее цель — сообща добиться, чтобы хотя бы в это время на дорогах Европы ни один участник транспортного сообщения не погиб и не получил тяжелые травмы в автомобильных авариях.

В течение недели Госполиция Латвии будет усиленно следить за безопасностью дорожного движения и вести мониторинг поведения водителей за рулем.

Помимо ежедневного контроля дорожного движения, особое внимание стражи порядка будут уделять безопасности наиболее уязвимых участников дорожного движения (велосипедистов, водителей электросамокатов и мотоциклов), соблюдению условий использования ремней безопасности и детских автокресел, а также пресекать вождение автомобилей нетрезвыми людьми.

Антон Городницкий
Оставить комментарий

  • A
    Aleks
    16-го сентября

    Целый день сегодня по городу ездил-не видел никаких облав. Наверное,дистанционно работают 👽😀

    Aleksandr
    16-го сентября

    А где отчёт за предыдущие рейды? Что-то от нас скрывают те факты, когда скорость понижена, нервы на пределе, да и ехать приходится дольше, а значит устаёшь сильнее...

    Mr.FGJCNJK
    16-го сентября

    Никак понадобилась новая порция латышских машин для перегона на Украину?

    Aleks
    16-го сентября

    А на чем будут контролировать?На самокатах? Ведь машин осталось только для сопровождения разных непонятных личностей из ЕС да Израиля с Украиной. 😎😂

