Притормозите: на дорогах Латвии начинается облава на лихачей

Сегодня в Латвии стартуют массовые рейды контроля скорости полиции - ежегодная акция контроля соблюдения правил дорожного движения по всему ЕС.

Как сообщает Госполиция, акция состоится с 16 по 22 сентября. В рамках Дней безопасности ROADPOL 18 сентября также проходит кампания «Европейский день без дорожных аварий с погибшими и тяжело пострадавшими».

Ее цель — сообща добиться, чтобы хотя бы в это время на дорогах Европы ни один участник транспортного сообщения не погиб и не получил тяжелые травмы в автомобильных авариях.

В течение недели Госполиция Латвии будет усиленно следить за безопасностью дорожного движения и вести мониторинг поведения водителей за рулем.

Помимо ежедневного контроля дорожного движения, особое внимание стражи порядка будут уделять безопасности наиболее уязвимых участников дорожного движения (велосипедистов, водителей электросамокатов и мотоциклов), соблюдению условий использования ремней безопасности и детских автокресел, а также пресекать вождение автомобилей нетрезвыми людьми.