Гражданина Латвии задержали по подозрению в шпионаже в пользу России

Служба государственной безопасности (СГБ) 27 августа задержала гражданина Латвии по подозрению в целенаправленном незаконном сборе сведений о военных объектах Латвии и передаче этой информации российской разведке, сообщили агентству LETA в ведомстве.

В ходе расследования СГБ получила информацию о том, что гражданин Латвии передавал российской разведке данные о расположении, планировке и мерах безопасности нескольких латвийских военных объектов.

Кроме того, задержанный предоставил российской разведке информацию о строительстве новых военных объектов, обучении солдат, а также о присутствии военнослужащих других стран НАТО на конкретных латвийских военных объектах. По имеющейся в распоряжении СГБ информации, мужчина также передал другие сведения, которые могут быть использованы против интересов безопасности Латвии и других стран Балтийского региона.

СГБ провела процессуальные действия в четырёх объектах, связанных с данным лицом, в Риге и её окрестностях. В настоящее время служба проводит углублённый анализ изъятых во время обысков носителей данных и документов.

В качестве меры пресечения подозреваемому избрано заключение под стражу.

Уголовный закон за такое преступление предусматривает лишение свободы сроком от одного до десяти лет с конфискацией имущества или без таковой, а также с надзором пробации сроком до трёх лет.

В конце августа СГБ сообщила агентству LETA, что в производстве службы находятся три уголовных процесса по делу о шпионаже в интересах России, тогда как один уголовный процесс в этом году был прекращён из-за отсутствия состава преступления, указали в ведомстве в четверг.

В интересах следствия служба пока не предоставляет более подробных комментариев по уголовным процессам.

Самым громким случаем шпионажа за последние годы остаётся дело бывшего депутата Сейма Яниса Адамсонса. Суд первой инстанции приговорил бывшего парламентария к восьми годам и шести месяцам лишения свободы за шпионаж в пользу России. В настоящее время дело находится в апелляционной инстанции.