Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Гражданина Латвии задержали по подозрению в шпионаже в пользу России 2 525

ЧП и криминал
Дата публикации: 17.09.2025
BB.LV
Гражданина Латвии задержали по подозрению в шпионаже в пользу России
ФОТО: pixabay

Служба государственной безопасности (СГБ) 27 августа задержала гражданина Латвии по подозрению в целенаправленном незаконном сборе сведений о военных объектах Латвии и передаче этой информации российской разведке, сообщили агентству LETA в ведомстве.

В ходе расследования СГБ получила информацию о том, что гражданин Латвии передавал российской разведке данные о расположении, планировке и мерах безопасности нескольких латвийских военных объектов.

Кроме того, задержанный предоставил российской разведке информацию о строительстве новых военных объектов, обучении солдат, а также о присутствии военнослужащих других стран НАТО на конкретных латвийских военных объектах. По имеющейся в распоряжении СГБ информации, мужчина также передал другие сведения, которые могут быть использованы против интересов безопасности Латвии и других стран Балтийского региона.

СГБ провела процессуальные действия в четырёх объектах, связанных с данным лицом, в Риге и её окрестностях. В настоящее время служба проводит углублённый анализ изъятых во время обысков носителей данных и документов.

В качестве меры пресечения подозреваемому избрано заключение под стражу.

Уголовный закон за такое преступление предусматривает лишение свободы сроком от одного до десяти лет с конфискацией имущества или без таковой, а также с надзором пробации сроком до трёх лет.

В конце августа СГБ сообщила агентству LETA, что в производстве службы находятся три уголовных процесса по делу о шпионаже в интересах России, тогда как один уголовный процесс в этом году был прекращён из-за отсутствия состава преступления, указали в ведомстве в четверг.

В интересах следствия служба пока не предоставляет более подробных комментариев по уголовным процессам.

Самым громким случаем шпионажа за последние годы остаётся дело бывшего депутата Сейма Яниса Адамсонса. Суд первой инстанции приговорил бывшего парламентария к восьми годам и шести месяцам лишения свободы за шпионаж в пользу России. В настоящее время дело находится в апелляционной инстанции.

Читайте нас также:
#сгб #шпионаж
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
3
2
0
0
0
3

Оставить комментарий

(2)
  • ЯО
    Яшка Одесский
    17-го сентября

    Шланга или Бражка? По-любому...

    6
    2
  • З
    Злой
    17-го сентября

    Были ли найдены пионерский и октябрятский значки детских времён, почётная грамота с символикой за примерное поведение времён первого класса и значки о сдачи нормы ГТО?

    28
    3

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

На свободу с нечистой совестью: в Британии по ошибке выпустили из тюрем сотни заключенных
На свободу с нечистой совестью: в Британии по ошибке выпустили из тюрем сотни заключенных
В Даугавпилсе телефонные мошенники выудили у старика 91 000 евро. Откуда у него столько денег?
В Даугавпилсе телефонные мошенники выудили у старика 91 000 евро. Откуда у него столько денег?
Обвиняемый в Литве в поджоге Ikea украинец планировал повторить теракт в Риге
Обвиняемый в Литве в поджоге Ikea украинец планировал повторить теракт в Риге
В воскресенье в результате ДТП пострадали три человека
В воскресенье в результате ДТП пострадали три человека
Божена прославилась выступлениями в социальных сетях. Иконка видео
Московский суд отказал живущей в Латвии светской львице Рынске в отдельной комнате 4 592
Господину Момотову могут намотать срок. Иконка видео
Председатель совета судей РФ заработал на рейдерстве 90 000 000 евро 878
Пенсионер из Санкт-Петербурга продала квартиру мошенникам и сгорела в ней
Пенсионер из Санкт-Петербурга продала квартиру мошенникам и сгорела в ней 1287
Родина перестала ценить народную артистку. Иконка видео
Адвокат Трещев потребовал лишить Пугачеву 300 000 евро в год 949

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

На свободу с нечистой совестью: в Британии по ошибке выпустили из тюрем сотни заключенных
ЧП и криминал
На свободу с нечистой совестью: в Британии по ошибке выпустили из тюрем сотни заключенных 8
Пашинян: Армения и США обсуждают открытие «Пути Трампа»
В мире
Пашинян: Армения и США обсуждают открытие «Пути Трампа» 17
Правило 2-2-2 в отношениях: секреты гармонии для пар
Люблю!
Правило 2-2-2 в отношениях: секреты гармонии для пар 33
Зима близко: газохранилища Латвии остаются полупустыми Эксклюзив!
Наша Латвия
2
Зима близко: газохранилища Латвии остаются полупустыми 2 77
В ЕС рассказали о подготовке «репарационного кредита» Украине за счет активов России
В мире
1
В ЕС рассказали о подготовке «репарационного кредита» Украине за счет активов России 1 44
Уже скоро: для всех автомобилей Латвии вступят в силу новые правила CSDD
Наша Латвия
Уже скоро: для всех автомобилей Латвии вступят в силу новые правила CSDD 72
На свободу с нечистой совестью: в Британии по ошибке выпустили из тюрем сотни заключенных
ЧП и криминал
На свободу с нечистой совестью: в Британии по ошибке выпустили из тюрем сотни заключенных 8
Пашинян: Армения и США обсуждают открытие «Пути Трампа»
В мире
Пашинян: Армения и США обсуждают открытие «Пути Трампа» 17
Правило 2-2-2 в отношениях: секреты гармонии для пар
Люблю!
Правило 2-2-2 в отношениях: секреты гармонии для пар 33

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео