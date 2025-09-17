Оправданы обвиняемые по делу о пожаре в Рижском замке

Приговор может быть обжалован.

Пожар в Рижском замке вспыхнул вечером 20 июня 2013 года. На тот момент в замке велись ремонтные работы, которые осуществлял строительный консорциум SBRE, созданный компаниями Skonto būve и Re&Re.

По делу проходили три обвиняемых — руководитель строительных работ в передней части Рижского замка Ивар Риба, а также строители Юрис Кассалиец и уже умерший Имант Юркевич. Все они своей вины не признали.

Прокуратура также настаивала на применении принудительных мер воздействия к четырём юридическим лицам за ненадлежащий надзор и контроль во время реконструкции замка.

Риба и Кассалиец были обвинены по второй части 240-й статьи Уголовного закона — за умышленное нарушение правил пожарной безопасности со стороны ответственных за их соблюдение лиц, повлекшее значительный ущерб. За такое преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до трёх лет, кратковременного лишения свободы, пробационного надзора, общественных работ или денежного штрафа.

Имант Юркевич, в свою очередь, был обвинён по второй части 186-й статьи Уголовного закона — за уничтожение или повреждение чужого имущества по неосторожности, повлёкшее тяжкие последствия.

Ранее сообщалось, что пожар в Рижском замке произошёл в результате безответственных действий работников, занятых на реконструкции здания.

Привлечённые государственным акционерным обществом Valsts nekustamie īpašumi эстонские эксперты пришли к выводу, что пожар 20 июня начался в переданной строителям части замка, и его причиной стал открытый источник огня — искра, тлеющая сигарета или иной аналогичный фактор.

Между тем эксперт из Великобритании Питер Мэнси, приглашённый консорциумом SBRE, утверждал, что возгорание произошло в северо-восточной части центральной части здания, в неиспользуемом тире, где никакие работы не проводились.

Прокурор по делу Агрис Скрадайлис через пресс-службу Генеральной прокуратуры ранее заявил агентству LETA, что убеждён в виновности обвиняемых. По его словам, направляя дело в суд осенью 2014 года, он не сомневался, что имеющихся доказательств — показаний, экспертных заключений и других письменных материалов — будет достаточно, чтобы убедить суд в отсутствии разумных сомнений в виновности обвиняемых лиц, а также в том, что четыре юридических лица не обеспечили должного контроля и надзора.