Адвокатов каждый обидеть может? Полиция Латвии уверяет, что не имеет против них ничего против 5 936

ЧП и криминал
Дата публикации: 19.09.2025
BB.LV
Адвокатов каждый обидеть может? Полиция Латвии уверяет, что не имеет против них ничего против
ФОТО: LETA

Совет присяжных адвокатов (СПА) обеспокоился преследованиями адвокатов в Латвии, заявили на пресс-конференции председатель СПА адвокат Саулведис Варпиньш.

Посиди, подумай

В качестве примера Варпиньш привел задержание на прошлой неделе на максимальный срок 48 часов некого адвоката. Этот неназванный адвокат была задержана за то, что посоветовала своему клиенту воспользоваться правом не давать показания, утверждает его коллега Алдис Лиепиньш.

Женщину задержали вскоре после 7 утра. Ее целый час продержали в машине вместе с несовершеннолетним ребенком, что следует расценивать как очень серьезное нарушение.

Адвокат Дайга Силиня добавила, что ее коллеге в присутствии несовершеннолетнего ребенка заявили, что спецподразделению разрешено отстреливать собак этой семьи. Кроме того, во время обыска были изъяты рабочие материалы адвоката по другим делам, не связанным с обстоятельствами, из-за которых проводился обыск.

Вопрос заключается в том: были ли вообще какие-либо основания для задержания адвоката? СПА обратился с этим вопросом в Минюст, где якобы ответили, что закон позволяет задерживать человека на 48 часов и не имеет значения, что об этом говорит Европейский суд по правам человека.

Оправдания Госполиции

Государственная полиция проведет необходимые проверки, чтобы не было сомнений в том, что полицейские действуют правильно, сообщил журналистам начальник Госполиции генерал Армандс Рукс.

Рукс утверждает, что очень серьезно относится к обвинениям СПА, и, обещает, что Госполиция никоим образом не выступала против адвокатов и будет продолжать сотрудничать с адвокатами в соответствии с законом.

Рукс также указывает: он убедился в том, что процессуальные действия в отдельном уголовном производстве в отношении адвоката были проведены правильно, но председатель СПА представил однобокую и эмоциональную историю, которая фактически говорит о том, что полиция выступила против адвокатов. Но это не так, уверяет Рукс.

Как пояснил Рукс, уголовное производство адвоката было выделено в отдельное производство по другому, более серьезному уголовному делу, по которому предъявлены обвинения нескольким лицам, но на данный момент полиция не уполномочена давать дальнейшие комментарии по этому делу.

#полиция
Иконка - заглушка для фотографии автора
Антон Городницкий
Все статьи
Оставить комментарий

(5)
  • З
    Злой
    20-го сентября

    Ну и рожа

    9
    3
  • A
    Aleks
    20-го сентября

    ,,Как же на нашего Мойшу похож,,(Иван Васильевич меняет профессию)😎

    11
    4
  • Д
    Дед
    19-го сентября

    48 часов для установления личности, но, что то мне подсказывает, что личность адвоката не вызывала сомнения. Все остальное, только в случае обоснованных подозрений на совершение преступления. Менты беспредельничают и закон им все по йуху. Такой начальник полиции должен потерять должность и против него самого должно быть уголовное преследование. Где прокуратура?

    30
    1
  • З
    Злой
    19-го сентября

    Кто этот лысый человек на фото, с ним всё в порядке?

    21
    3
  • пк
    полосатый конь
    Злой
    20-го сентября

    На чёрта похож.

    18
    1
Читать все комментарии

