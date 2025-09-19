Baltijas balss logotype
Пожар в Рижском замке: суд оправдал строителей, которых подозревали прокуроры 0 524

ЧП и криминал
Дата публикации: 19.09.2025
BB.LV
Пожар в Рижском замке: суд оправдал строителей, которых подозревали прокуроры
ФОТО: LETA

Рижский городской суд оправдал всех обвиняемых в деле о пожаре в Рижском замке. Однако приговор может быть обжалован. Прокуратура изучит возможность внесения протеста.

Следствие, как известно, сделало такой вывод: пожар возник из-за халатности строителей. К уголовной ответственности также должны быть привлечены представители строительных фирм, которые не обеспечили соблюдение противопожарных требований.

Кто оказался под судом

Пожар в Рижском замке вспыхнул вечером 20 июня 2013 года. Реставрацию замка проводило товарищество SBRE, учрежденное строительными компаниями Skonto būve и Re&Re.

Обвинения по этому делу были предъявлены трём лицам: руководителю строительных работ на территории Рижского замка Иварсу Рибе, а также строителям Юрису Кассалиетису и ныне покойному Имантсу Юркевичу. Свою вину они не признали.

Рибе и Кассалиетису были предъявлены обвинения по ч. 2 статьи 240 Уголовного закона Латвии, а именно в умышленном нарушении правил пожарной безопасности, совершенном лицом, ответственным за соблюдение этих правил, и повлекшем причинение значительного ущерба.

В свою очередь, Юркевичу было предъявлено обвинение по ч. 2 статьи 186 Уголовного закона ЛР: он обвинялся в уничтожении или повреждении чужого имущества по неосторожности, если это повлекло тяжкие последствия.

Эксперты оценили ситуацию по-разному

Эстонские эксперты, приглашённые госагентством недвижимости Valsts nekustamie īpašumi, пришли к выводу, что пожар вспыхнул 20 июня в части Рижского замка, предоставленной в распоряжение строителей, и его причиной стал открытый источник огня — искра, тлеющая сигарета или что-то вроде этого.

Между тем эксперт из Великобритании Питер Манси, приглашённый SBRE, заявил, что пожар вспыхнул в северо-восточной части центральной части здания, на территории неиспользуемого тира, где не проводились никакие работы.

#пожар
Антон Городницкий
Видео