Три российских истребителя на 12 минут залетели в небо Эстонии (ДОПОЛНЕНО)

В пятницу утром, 19 сентября, в районе острова Вайндлоо в воздушное пространство Эстонии вошли три российских истребителя МиГ-31, которые находились там около 12 минут.

Издание Politico написало, что, по словам осведомленных источников, истребители МиГ-31 вторглись примерно на 10 километров в воздушное пространство Эстонии и направились в сторону Таллина.

По данным источников, российские истребители кружили около 12 минут, прежде чем в воздух были подняты итальянские истребители F-35.

У летательных аппаратов отсутствовали планы полета, а транспондеры (приемопередающее устройство, посылающее сигнал в ответ на принятый сигнал) были отключены. В момент нарушения также не было двухсторонней радиосвязи с авиадиспетчерской службой Эстонии, сообщила пресс-служба Генштаба Сил обороны Эстонии.

Министерство иностранных дел в пятницу вызвало временного поверенного посольства России в Эстонии и вручило ему ноту протеста.

"Россия в этом году уже четыре раза нарушала воздушную границу Эстонии, что само по себе недопустимо, но сегодняшнее нарушение, в ходе которого в наше воздушное пространство вошли три истребителя, является беспрецедентно дерзким", – сказал министр иностранных дел Цахкна.

"На продолжающееся тестирование границ и растущую агрессивность России необходимо отвечать быстрым усилением политического и экономического давления", – добавил Цахкна.

ДОПОЛНЕНО: Министр обороны Латвии Андрис Спрудс в записи на платформе X осудил произошедшее, подчеркнув, что защиту воздушного пространства в странах Балтии необходимо ещё больше укреплять с использованием миссии НАТО по охране воздушного пространства. Он также выразил благодарность итальянским союзникам за бдительность и быструю реакцию.

В свою очередь, министр иностранных дел Латвии Байба Бража заявила, что произошедшее является откровенной провокацией, подчеркнув необходимость усилить присутствие НАТО и миссию «Eastern Guard» для предотвращения подобных действий.

А вот мнение президента ЛР Эдгара Ринкевича: "Россия продолжает свои провокации, на этот раз нарушив воздушное пространство Эстонии. Миссия НАТО по патрулированию воздушного пространства стран Балтии оперативно отреагировала. Тем временем, её необходимо быстро реорганизовать в полноценную миссию противовоздушной обороны. Латвия полностью солидарна с нашими эстонскими друзьями и соседями".