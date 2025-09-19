Baltijas balss logotype
Три российских истребителя на 12 минут залетели в небо Эстонии (ДОПОЛНЕНО)

ЧП и криминал
Дата публикации: 19.09.2025
BB.LV
Три российских истребителя на 12 минут залетели в небо Эстонии (ДОПОЛНЕНО)

В пятницу утром, 19 сентября, в районе острова Вайндлоо в воздушное пространство Эстонии вошли три российских истребителя МиГ-31, которые находились там около 12 минут.

Издание Politico написало, что, по словам осведомленных источников, истребители МиГ-31 вторглись примерно на 10 километров в воздушное пространство Эстонии и направились в сторону Таллина.

По данным источников, российские истребители кружили около 12 минут, прежде чем в воздух были подняты итальянские истребители F-35.

У летательных аппаратов отсутствовали планы полета, а транспондеры (приемопередающее устройство, посылающее сигнал в ответ на принятый сигнал) были отключены. В момент нарушения также не было двухсторонней радиосвязи с авиадиспетчерской службой Эстонии, сообщила пресс-служба Генштаба Сил обороны Эстонии.

Министерство иностранных дел в пятницу вызвало временного поверенного посольства России в Эстонии и вручило ему ноту протеста.

"Россия в этом году уже четыре раза нарушала воздушную границу Эстонии, что само по себе недопустимо, но сегодняшнее нарушение, в ходе которого в наше воздушное пространство вошли три истребителя, является беспрецедентно дерзким", – сказал министр иностранных дел Цахкна.

"На продолжающееся тестирование границ и растущую агрессивность России необходимо отвечать быстрым усилением политического и экономического давления", – добавил Цахкна.

ДОПОЛНЕНО: Министр обороны Латвии Андрис Спрудс в записи на платформе X осудил произошедшее, подчеркнув, что защиту воздушного пространства в странах Балтии необходимо ещё больше укреплять с использованием миссии НАТО по охране воздушного пространства. Он также выразил благодарность итальянским союзникам за бдительность и быструю реакцию.

В свою очередь, министр иностранных дел Латвии Байба Бража заявила, что произошедшее является откровенной провокацией, подчеркнув необходимость усилить присутствие НАТО и миссию «Eastern Guard» для предотвращения подобных действий.

А вот мнение президента ЛР Эдгара Ринкевича: "Россия продолжает свои провокации, на этот раз нарушив воздушное пространство Эстонии. Миссия НАТО по патрулированию воздушного пространства стран Балтии оперативно отреагировала. Тем временем, её необходимо быстро реорганизовать в полноценную миссию противовоздушной обороны. Латвия полностью солидарна с нашими эстонскими друзьями и соседями".

#нато #эстония
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
29
1
1
0
0
1

Оставить комментарий

(8)
  • 010725
    010725
    20-го сентября

    издевательство, русским пришлось тремя самолётами 10 минут круги нарезать пока эстонцы соизволили проснуться. ракета на гиперзвуке за 10 минут 1000 километров пролетает - это три раза Эстонию из конца в конец.

    21
    3
  • З
    Злой
    19-го сентября

    Когда примут закон о том что можно будет вернуть себе статус негражданина, тем кто натурализовался ?

    28
    5
  • А
    Алекс
    Злой
    20-го сентября

    Ты своими комментариями давно заслужил бесплатный билет в рашу а один конец.Составишь компанию МУМУкину ,выдворенному из Латвии

    1
    15
  • З
    Злой
    19-го сентября

    Удивительно что не воспользовались случаем закрыть границу и по миру пустить люксэкспресс и наших перевозчиков, а мы полетим в Россию через Турцию! У вас не получится разлучить родственников!

    34
    5
  • ЯО
    Яшка Одесский
    19-го сентября

    Как же это так получается? Хвалёное НАТО в итоге "ДЫРЯВОЕ"! Как бабло с бюджетов стран разворовывать под покровительством ФюрерФонШвайн так они герои! А в итоге бублик с дыркой! ПОЗОР! Хотя дырявое НАТО как и правители дыр... е.

    34
    2
  • NB
    Nose Bose
    19-го сентября

    и что ни один пэтриот за 12 минут не сработал? Эффективность ПВО = 0 ? :(

    62
    3
  • Волченька Просто Волченька!
    Волченька Просто Волченька!
    Nose Bose
    19-го сентября

    С толкоча, видимо, не заводился горячими эстоооонскиммии пааарняммии.

    37
    4
  • С
    Сарказм
    Nose Bose
    19-го сентября

    Для того, чтобы сбить рашнметаллолом, и так чудом держащийся в воздухе, никакого патриота не надо, которого впрочем у Эстонии нет и никогда не было. Достаточно сильно древнего F-16+крепкие яйца, как у товарища Реджепа Тейипа Эрдогана, который предупредил ровно один раз, а потом тупо сшиб рашнлоханку, которая на секунды нарушила границу с Турцией. И рашнфюрер, ничем, кроме временного запрета помидоров, ответить так и не смог. Но летать где не надо путинские "соколы" больше не захотели. Остается только ждать, когда и остальные натовские генералы осознают, что а) единственный язык, понятный гопникам - это дубиной промеж глаз б) большинство гопников патологически трусливо, нападают, только будучи увеерны в своем подавляющем перевесе, а получив отпор, обычно поджимают хвост и скуля заползают под шконку, где им и место

    3
    45
Читать все комментарии

На свободу с нечистой совестью: в Британии по ошибке выпустили из тюрем сотни заключенных
На свободу с нечистой совестью: в Британии по ошибке выпустили из тюрем сотни заключенных
В Даугавпилсе телефонные мошенники выудили у старика 91 000 евро. Откуда у него столько денег?
В Даугавпилсе телефонные мошенники выудили у старика 91 000 евро. Откуда у него столько денег?
Обвиняемый в Литве в поджоге Ikea украинец планировал повторить теракт в Риге
Обвиняемый в Литве в поджоге Ikea украинец планировал повторить теракт в Риге
В воскресенье в результате ДТП пострадали три человека
В воскресенье в результате ДТП пострадали три человека
Божена прославилась выступлениями в социальных сетях. Иконка видео
Московский суд отказал живущей в Латвии светской львице Рынске в отдельной комнате
Господину Момотову могут намотать срок. Иконка видео
Председатель совета судей РФ заработал на рейдерстве 90 000 000 евро
Пенсионер из Санкт-Петербурга продала квартиру мошенникам и сгорела в ней
Пенсионер из Санкт-Петербурга продала квартиру мошенникам и сгорела в ней
Родина перестала ценить народную артистку. Иконка видео
Адвокат Трещев потребовал лишить Пугачеву 300 000 евро в год

На свободу с нечистой совестью: в Британии по ошибке выпустили из тюрем сотни заключенных
ЧП и криминал
На свободу с нечистой совестью: в Британии по ошибке выпустили из тюрем сотни заключенных
Пашинян: Армения и США обсуждают открытие «Пути Трампа»
В мире
Пашинян: Армения и США обсуждают открытие «Пути Трампа»
Правило 2-2-2 в отношениях: секреты гармонии для пар
Люблю!
Правило 2-2-2 в отношениях: секреты гармонии для пар
Зима близко: газохранилища Латвии остаются полупустыми Эксклюзив!
Наша Латвия
2
Зима близко: газохранилища Латвии остаются полупустыми
В ЕС рассказали о подготовке «репарационного кредита» Украине за счет активов России
В мире
1
В ЕС рассказали о подготовке «репарационного кредита» Украине за счет активов России
Уже скоро: для всех автомобилей Латвии вступят в силу новые правила CSDD
Наша Латвия
Уже скоро: для всех автомобилей Латвии вступят в силу новые правила CSDD
На свободу с нечистой совестью: в Британии по ошибке выпустили из тюрем сотни заключенных
ЧП и криминал
На свободу с нечистой совестью: в Британии по ошибке выпустили из тюрем сотни заключенных 14
Пашинян: Армения и США обсуждают открытие «Пути Трампа»
В мире
Пашинян: Армения и США обсуждают открытие «Пути Трампа» 23
Правило 2-2-2 в отношениях: секреты гармонии для пар
Люблю!
Правило 2-2-2 в отношениях: секреты гармонии для пар 38

Видео