Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

С памятника поэту Янису Зиемельниеку таинственно исчезла стеклянная голова 1 796

ЧП и криминал
Дата публикации: 25.09.2025
BB.LV
Изображение к статье: С памятника поэту Янису Зиемельниеку таинственно исчезла стеклянная голова
ФОТО: скриншот видео TV3

В редакцию передачи Bez Tabu (TV3) обратилась Лига, которая заметила, что памятник поэту Янису Зиемельниексу был разрушен.

Жительницу Риги Лигу поразило увиденное на Рижском Лесном кладбище — памятник любимому народом поэту Янису Зиемельниексу больше не выглядит как раньше. По неизвестным причинам у него исчезла стеклянная голова.

Сармите довольно часто приходит ухаживать за семейной могилой, однако не слышала, чтобы здесь орудовали вандалы или воры. Другие встреченные рижане также не заметили на кладбище ничего подозрительного.

В Государственной полиции сообщили, что заявление по поводу исчезновения головы не поступало.

"Кражи с кладбищ — довольно распространённое явление. Чаще всего полиция получает информацию о таких кражах весной, когда люди возвращаются после зимы ухаживать за могилами родственников и обнаруживают преступление. Обычно крадут оградки, поэтому рекомендуется их маркировать, чтобы в случае обнаружения было проще установить владельца", - указали в полиции.

Представитель Рижского управления кладбищ Гинтс Зела в телефонном разговоре сообщил, что и на Лесном кладбище бывают случаи вандализма и краж, поэтому ведётся сотрудничество с муниципальной полицией и установлены камеры видеонаблюдения. Однако, по его мнению, в данном случае речь идёт не о краже.

Гинтс Зела предположил, что, скорее всего, голова упала — возможно, кто-то случайно опёрся на неё. Представитель управления пояснил, что за такой элемент памятника отвечает лицо, установившее его, то есть тот, кто ухаживает за соответствующей могилой.

Учитывая, что это не памятник культуры государственного значения, обязательства по его восстановлению также нет.

Журналисты связались с ухаживающим за могилой — родственником Яниса Зиемельниекса Артуром Крауклисом. Он сообщил, что голова памятника действительно соскользнула с камня. Сейчас её забрал художник для восстановления. После завершения работ голова будет установлена на своё место.

×
Читайте нас также:
#кладбище
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
4
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

(1)

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Авария мотоцикла
Изображение к статье: Кладбище в Цесвайне
Изображение к статье: Одинокая лодка на спокойном озере
Изображение к статье: Женщина после гибели ребенка спрятала его тело в морозильной камере.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Кабинет министров. Эксклюзив!
Политика
Изображение к статье: урна для бюллетеней на выборах
Политика
Изображение к статье: Герб старинного города на стене башни. Эксклюзив!
Политика
Изображение к статье: Талибан.
В мире
Изображение к статье: Автомобиль не роскошь, а средство передвижения.
Бизнес
Изображение к статье: New Delta создаст более 2 млн рабочих мест.
Техно
Изображение к статье: Кабинет министров. Эксклюзив!
Политика
Изображение к статье: урна для бюллетеней на выборах
Политика
Изображение к статье: Герб старинного города на стене башни. Эксклюзив!
Политика

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео