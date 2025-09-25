В редакцию передачи Bez Tabu ( TV3 ) обратилась Лига, которая заметила, что памятник поэту Янису Зиемельниексу был разрушен.

Жительницу Риги Лигу поразило увиденное на Рижском Лесном кладбище — памятник любимому народом поэту Янису Зиемельниексу больше не выглядит как раньше. По неизвестным причинам у него исчезла стеклянная голова.

Сармите довольно часто приходит ухаживать за семейной могилой, однако не слышала, чтобы здесь орудовали вандалы или воры. Другие встреченные рижане также не заметили на кладбище ничего подозрительного.

В Государственной полиции сообщили, что заявление по поводу исчезновения головы не поступало.

"Кражи с кладбищ — довольно распространённое явление. Чаще всего полиция получает информацию о таких кражах весной, когда люди возвращаются после зимы ухаживать за могилами родственников и обнаруживают преступление. Обычно крадут оградки, поэтому рекомендуется их маркировать, чтобы в случае обнаружения было проще установить владельца", - указали в полиции.

Представитель Рижского управления кладбищ Гинтс Зела в телефонном разговоре сообщил, что и на Лесном кладбище бывают случаи вандализма и краж, поэтому ведётся сотрудничество с муниципальной полицией и установлены камеры видеонаблюдения. Однако, по его мнению, в данном случае речь идёт не о краже.

Гинтс Зела предположил, что, скорее всего, голова упала — возможно, кто-то случайно опёрся на неё. Представитель управления пояснил, что за такой элемент памятника отвечает лицо, установившее его, то есть тот, кто ухаживает за соответствующей могилой.

Учитывая, что это не памятник культуры государственного значения, обязательства по его восстановлению также нет.

Журналисты связались с ухаживающим за могилой — родственником Яниса Зиемельниекса Артуром Крауклисом. Он сообщил, что голова памятника действительно соскользнула с камня. Сейчас её забрал художник для восстановления. После завершения работ голова будет установлена на своё место.