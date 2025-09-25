"Не вижу смысла оставаться в стране, где за фото в телефоне могут наказать по закону", - с таким заявлением украинская порноактриса Джозефина Джексон уехала из Украины.

По словам женщины под настоящим именем Юлия Сенюк, ее решение было обусловлено тем, что правоохранители проводят обыски и привлекают к ответственности женщин, занимающихся созданием откровенного контента.

Джексон не живет в Украине из-за опасности попасть под уголовное преследование за публикацию обнаженных фото и контента для взрослых. В Украине остается непринятым законопроект о декриминализации порнографии.

Джозефина Джексон также пожаловалась, что не может стабильно поддерживать реабилитационный центр для раненых воинов — TYTANOVI Rehab. «Теперь не могу стабильно поддерживать ребят из Титановых на их мероприятиях и инициативах, так как не в Украине, а я являюсь амбассадором и чувствую определенную ответственность в этом плане, что мое присутствие важно там», — заявила актриса.

По словам Юлии, она находится в отношениях со своим возлюбленным Русланом уже 4 года. "Все начиналось очень банально, со свободных отношений. Типа, когда никто никому ничего не должен, просто мы встречаемся, у нас есть какие-то отношения близкие. Ну и мы можем так же параллельно быть с кем-то другим. Тем не менее, у меня ни с кем другим не было, и у него так же", - поделилась порноактриса.

Девушка понимала, что из-за специфики ее профессии любимому, возможно, будет некомфортно. Потому Юлия предложила определенные правила.

"Я предложила определенные правила: типа, я буду сниматься меньше, с более серьезными компаниями, и больше времени буду уделять ему. Потому что так в общем, это было бы гораздо чаще, что я бы ездила. А так типа я сижу по 3-4 месяца здесь, потом на неделю я могу уехать и приехать снова", - сказала звезда фильмов для взрослых.

Также порноактриса честно ответила, готова ли к рождению ребенка.

"Пока что мы не планируем. И вообще, я не то, чтобы чайлд-фри, но сейчас, мне кажется, что рожать ребенка - это такое большое испытание в нашем мире. Типа войны, болезни, нестабильность такая, я не знаю, я бы хотела, чтобы мой ребенок рождался здесь", - призналась знаменитость.

Напомним, в ноябре 2024 года в Верховной Раде зарегистрировали доработанный законопроект № 12191, который предусматривает декриминализацию порно. Проект предлагает изменить статью 301 Уголовного кодекса, чтобы взрослые не получали наказание в виде заключения на 3−5 лет за создание и распространение интимного контента. Законопроект не был вынесен на рассмотрение Верховной Рады.

Лето президент Владимир Зеленский ответил на петицию с призывом декриминализировать порноконтент, которая набрала 25 тысяч голосов.