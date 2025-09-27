Давно ли уважаемый читатель прогуливался по Старому городу часиков в 10 вечера? На узких улочках туристического центра столицы государства ЕС и НАТО кипит жизнь, но вряд ли она порадовала бы старожилов. Добро бы только иностранные визитеры, но зачастую и местная публика вытворяет такое, что ранее было немыслимым…

Молодежь идет стенка на стенку

Видео примерно двухминутной продолжительности разместил на своей странице в социальной сети ветеран латвийских вооруженных сил Эйнарс Граудиньш, картинки засняты в минувшие выходные в самом сердце Старой Риги, на пересечении улиц Калькю, Марсталю и Скарню. Там нечто вроде небольшой, безымянной площади – которая и стала ареной силовых ристалищ вполне в средневековом духе.

Молодые, крепко сложенные, коротко стриженые господа в модной одежде, в количестве нескольких десятков человек, хаотично сражаются между собой. Бьют ногами с разбега; по двое, удерживая на булыжниках, лупят кулаками поваленного; в ход идут стулья уличного кафе.

Фото: Facebook

Массовое побоище, сопровождаемое как минимум легкими телесными повреждениями, можно было бы, при желании, квалифицировать и как массовые беспорядки. С ужасом на происходящее взирают владельцы элитных спортивных авто, которые припарковали их возле ресторанов. Стоят рядом со своими стальными конями, видимо, в надежде их таким образом защитить.

Фото: Facebook

И, как вишенка на торте, в соседнем переулочке скромно прижался к бордюру минивэн полиции самоуправления. Всесильные «муники», борцы за правильную парковку, наводящие страх на торгующих цветочками бабушек, сидят в своем транспорте как мышки. А как же пресловутый центр видеонаблюдения, с 500 камер коего якобы просматривается все и вся? В идеале, тут давно уже должен был бы работать спецназ, но – нет…

Очень быстро завязали

По иронии, продемонстрированная во всей своей красе кулачная баталия произошла спустя примерно полтора месяца после того, как в нашей богоспасаемой Отчизне в очередной раз сменили правила продажи спиртного, установив, например, крайним лимитом для воскресенья вполне себе детское время – 18-00. Видимо, по мнению авторов поправок к Закону об обороте алкогольной продукции, позже указанного срока, народ должен отправляться баиньки, дабы приготовиться к новой трудовой неделе. Однако, и тут вышла промашка!

Вашему автору в силу некоторых особенностей работы родной Рижской Думы, действующей в стиле стихотворения В.В.Маяковского «Прозаседавшиеся», доводится нередко отправляться с Ратушной площади в темное время, в разные концы. Можно прогуляться по набережной 18 ноября, или в сторону Домской площади, либо по Калькю, или по той же многострадальной Грециниеку (улица Грешников, между прочим!).

Сразу бросается в глаза обилие вновь открывшихся, не побоюсь этого слова, шалманов. Как минимум до полуночи, а то и позже, они теперь находятся в монопольной позиции в смысле реализации продукции с градусами. Алчущая публика, которую ожидает такой облом в магазинах (особенно иностранцы, которые не курсах, и пропускают возможность заранее затариться!), составляет обильную паству. Ну а если пиво и что покрепче льется рекой, то как минимум имеем повышенный шумовой уровень и вероятность вышеописанных инцидентов.

Исполнительный директор уполномочен заявить

На днях на ситуацию отреагировал лично исполнительный директор Риги Янис Ланге: «В самоуправление государственного города Риги… поступило адресованное Президенту Министров коллективное письмо о нарушениях общественного порядка, повышенном уровне шума на территории Старого города и недостатках нормативного регулирования.

Самоуправление, как и любая другая структура государственного управления, имеет право осуществлять деятельность только в пределах установленных нормативными актами полномочий, используя свои полномочия в соответствии с их смыслом и целью. Инструментом исполнительной власти думы самоуправления являются обязательные правила, с помощью которых организуется выполнение автономных функций и урегулируются другие вопросы, если законом или правилами Кабинета министров предусмотрено соответствующее делегирование.

Оценивая возможности снижения уровня шума на территории Старого города, важно учитывать специфические особенности района. Территория характеризуется исторической застройкой с ограниченными возможностями звукоизоляции, а также высокой концентрацией мест развлечений в небольшой части городской среды, что привлекает значительное количество посетителей и существенно повышает уровень шума окружающей среды. В таких условиях меры по снижению шума требуют интегрированных и разносторонних решений, некоторые из которых выходят за рамки компетенции самоуправления».

Вот оно как, оказывается! А что же «жалобы на шум, распитие алкогольных напитков, конфликты и хулиганские действия в ночные часы»?

«Одним из наиболее выраженных проблемных мест считается перекресток улиц Грециниеку и Марсталю в Риге, вблизи которого сконцентрировано несколько развлекательных заведений, ежедневно привлекающих значительное количество посетителей. Эта комбинация обстоятельств существенно способствует повышению уровня шума и возникновению нарушений общественного порядка. При этом такая ситуация сохранялась в течение длительного периода времени, то есть более десяти лет.

В конкретном случае муниципальная полиция со временем усилила присутствие в указанном месте, улучшила время реагирования и возможности видеонаблюдения, обеспечив соразмерное потребление ресурсов и одновременно по возможности эффективное реагирование на правонарушения. Помимо этого, с целью содействия сотрудничеству между самоуправлением, коммерсантами и местными жителями был организован ряд тематических встреч, на которых обсуждались актуальные вопросы и искались совместные решения по улучшению общественного порядка».

Ну, как полицейские выступили на охрану порядка – видно из кадров. А еще господин Ланге указал что в прошлом году Дума приняла стратегический документ RD-24-286-SN - «О порядке согласования и организации уличной торговли». Именно – «чтобы использование звукоусиливающего оборудования или музыкальных инструментов в месте оказания услуг общественного питания не нагружало окружающую среду и не нарушало спокойствия окружающего населения».

Также начальник ссылается на приснопамятный документ Думы от 19 июня 2007 года N 80 - «Правила общественного порядка в Риге». Так что, прежде чем отправляться зажигать по кабакам, население обязано – ознакомиться!