Жители Риги и окрестностей всё активнее отправляются на «тихую охоту» — занятие, которое в норме должно быть спокойным и умиротворяющим, разве что с неожиданной встречей с диким зверем. Однако, выбрав для сбора грибов леса военного полигона Адажи, можно вместо лося или волка столкнуться с транспортом военной полиции. Находиться в армейской зоне — это административное правонарушение, за которое может грозить четырёхзначный штраф. О том, как люди пытаются оправдаться перед военными полицейскими и насколько опасно находиться в этих лесах, рассказывает передача Degpunktā ( ТВ3 ).

Ранее в некоторых зонах полигона Адажи, обозначенных зелёной и жёлтой лентой, сбор грибов был разрешён. Но уже некоторое время в любом месте леса на территории полигона нахождение категорически запрещено. Хотя многие грибники соблюдают это правило, находятся и те, кто ценит грибные котлеты выше собственной безопасности.

На видеозаписи видно, как сотрудник военной полиции обращается к грибникам:

«Добрый вечер, военная полиция. Причина вашего нахождения на полигоне?»

Одна из нарушительниц оправдывается:

«Да я недалеко зашла, только по краешку...»

Полицейский объясняет, что на территории военного полигона находиться запрещено:

«К сожалению, на вас обоих придётся оформить протокол».

Сотрудники военной полиции выезжают по вызовам о непрошеных «гостях» в зоне полигона. Составляется протокол, и в рамках административного процесса решается размер штрафа.

Один из задержанных, улыбаясь, говорит: «Виноват, осознаю». Женщина рядом комментирует: «Ну чего смеёшься? С три пенсии заберут!»

Как пояснил руководитель Центра поддержки полигона Национальных вооружённых сил (НВС) Дидзис Юрциньш:

«На полигоне проводятся боевые стрельбы. Человек, оказавшийся в зоне стрельб, подвергает риску свою жизнь и здоровье, а если он заехал на транспорте, то и транспортное средство. Это вопрос безопасности — как самих граждан, так и обеспечения военных учений».

В этом году по всей Латвии за несанкционированное проникновение на военные объекты уже начат 46 административных дел. Штраф за такое нарушение — до 300 штрафных единиц, то есть до 1500 евро. Услышав сумму, грибники, как правило, бывают весьма шокированы.

«Нам позвонили и сообщили, что вы находитесь здесь», — объясняет представитель военной полиции. «Мы сейчас уйдём, вот прямо сейчас», — говорит одна из застигнутых грибниц. Однако полицейский отвечает, что, увы, это уже невозможно. Женщина пытается ещё уговорить, но безуспешно: «К сожалению... Мы не из‑за грибов тут "волнуемся"».

Юрциньш подчёркивает:

«У всех военных полигонов размещены стенды с картами, где чётко указана территория полигона. Вдоль границ размещены знаки с запрещающими надписями и символами. Зоны боевых стрельб дополнительно отмечены жёлтым и красным цветом, тактические — зелёным и жёлтым».

Во время интервью журналисты Degpunktā, осматривая окрестные леса, заметили, что грибы действительно выглядят более крупными именно в запретной зоне, по сравнению с истоптанными тропами Кадаки, где ходить разрешено. Возможно, это иллюзия — как говорится, «трава зеленее за забором», но в любом случае — берегите свои грибные места в секрете и не рискуйте получить пулю в ягодицы ради грибного соуса.

«Спасибо за понимание и за то, что не мешаете учениям НВС. Берегите свою жизнь и здоровье», — говорит Дидзис Юрциньш.