В столице Риге срочно необходимы более строгий контроль и ограничения в отношении электрических мопедов, заявил мэр Риги Виестур Клейнбергс (Прогрессивные), реагируя на трагедию, произошедшую вечером в среду в Иманте, где две девочки погибли в результате столкновения с пассажирским поездом, сообщает tv3.lv.

Клейнбергс выразил соболезнования родителям и близким погибших детей и отметил, что «такой трагедии можно было избежать».

«Срочно необходимы более строгий контроль и ограничения для этих мопедов. Мы оказались в абсурдной ситуации, когда самоуправление не может единолично запретить этим мопедам движение по тротуарам – для этого Сейм должен внести поправки в закон. Самоуправлениям нужно дать возможность самим принимать такие решения», – заявил Клейнбергс.

Он также сообщил, что, учитывая серьёзность ситуации, в четверг немедленно созовет все ответственные учреждения, чтобы «наконец найти ясное и легитимное решение».

Мэр также подверг критике компанию по совместному использованию мопедов RIDE и задал вопрос, почему мопеды были доступны несовершеннолетним, если правилами прямо запрещено их использование до 18 лет.

Как уже сообщалось, трагический инцидент произошёл вечером в среду в Золитуде – две несовершеннолетние девочки на электросамокате столкнулись с пассажирским поездом.

На данный момент известно, что две девочки, не достигшие совершеннолетия, ехали на электромопеде через железнодорожные пути у станции Иманта, но их задел поезд.

Государственная полиция подтвердила tv3.lv факт происшествия и указала, что, к сожалению, в этой трагедии обе девочки погибли. Вечером в среду сотрудники полиции продолжали работу на месте происшествия.

tv3.lv