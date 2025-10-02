Baltijas balss logotype
«Трагедии можно было избежать!» После ДТП в Иманте мэр требует строгого контроля 6 485

ЧП и криминал
Дата публикации: 02.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: «Трагедии можно было избежать!» После ДТП в Иманте мэр требует строгого контроля

В столице Риге срочно необходимы более строгий контроль и ограничения в отношении электрических мопедов, заявил мэр Риги Виестур Клейнбергс (Прогрессивные), реагируя на трагедию, произошедшую вечером в среду в Иманте, где две девочки погибли в результате столкновения с пассажирским поездом, сообщает tv3.lv.

Клейнбергс выразил соболезнования родителям и близким погибших детей и отметил, что «такой трагедии можно было избежать».

«Срочно необходимы более строгий контроль и ограничения для этих мопедов. Мы оказались в абсурдной ситуации, когда самоуправление не может единолично запретить этим мопедам движение по тротуарам – для этого Сейм должен внести поправки в закон. Самоуправлениям нужно дать возможность самим принимать такие решения», – заявил Клейнбергс.

Он также сообщил, что, учитывая серьёзность ситуации, в четверг немедленно созовет все ответственные учреждения, чтобы «наконец найти ясное и легитимное решение».

Мэр также подверг критике компанию по совместному использованию мопедов RIDE и задал вопрос, почему мопеды были доступны несовершеннолетним, если правилами прямо запрещено их использование до 18 лет.

Как уже сообщалось, трагический инцидент произошёл вечером в среду в Золитуде – две несовершеннолетние девочки на электросамокате столкнулись с пассажирским поездом.

На данный момент известно, что две девочки, не достигшие совершеннолетия, ехали на электромопеде через железнодорожные пути у станции Иманта, но их задел поезд.

Государственная полиция подтвердила tv3.lv факт происшествия и указала, что, к сожалению, в этой трагедии обе девочки погибли. Вечером в среду сотрудники полиции продолжали работу на месте происшествия.

tv3.lv

#дтп
Оставить комментарий

(6)
  • А
    Андрей
    2-го октября

    Раньше в СССР по дорогам ездить - даже велосипедистам нужно было получать номер и сдавать на права (как минимум - несовершеннолетним, про остальных не помню)! А тут - "свободно убейтесь как хотите!" Капиталисты проклятые!

    Всем мопедистам/электромопедистам и особенно тем, кто на 1 колесе катаются - без осмотра у психиатра и сдачи экзамена в CSDD - заблокировать аренду транспорта!

    Ну простое же и очевидное решение! Неужели в правительстве не понимают? И куда смотрит CSDD - у них мог быть конкретный интерес принять денег за права и экзамены. Неужели нюх на деньги пропал? Или им доплачивают Bolt и прочие прокатчики?

    6
    3
  • пк
    полосатый конь
    2-го октября

    "Шлагбаум" должен быть в тупой башке ! А не наушники на ушах ! И если Вы запретите электрички и самокаты они попадут пешком и под автобус.

    8
    2
  • MI
    Marija Ivanova
    2-го октября

    Для тех, кто просит шлагбаум поясню, это пешеходный переход. В некоторых местах перед ними в юрмале установлены светофоры и направляющие преграждения, что бы рассеянные пешеходы были предупреждены и чисто физически были направлены лицом в сторону поезда что бы его заметить хоть в последний момент, но всё же. Вот не помню, есть ли на этом конкретном переходе что-то из этого.

    19
    2
  • NB
    Nose Bose
    Marija Ivanova
    2-го октября

    Шлагбаум на переходном переходе останавливает велосипедистов, самокатчиков и прочих. Да и невнимательным пешеходам не повредит. Ну давно же понятно, что переезд проблемный. Хоть что-то можно же сделать.

    18
    4
  • NB
    Nose Bose
    2-го октября

    очередное признание виноватыми других. Как это традиционно :) Шлагбаум слабо было поставить? Спасло бы этих 2 подростков. Дешево и эффективно :)

    17
    4
  • VU
    Vards Uzvards
    2-го октября

    Кроме запретов три рижских толстяка ничего предложит не могут. Тем более оный только повысит прибыли монополиста Bolt.

    29
    2
Читать все комментарии

