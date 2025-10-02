В связи с трагедией на переезде возле станции Иманта Центр защиты прав потребителей (ЦЗПП) начал проверку безопасности услуг компании Ride (на электроскутере которой ехали погибшие девочки) и приостановил их до вынесения решения, сообщило ведомство.

Как пишет ЦЗПП, после гибели подростков он получил письмо от мэра Риги Виестура Клейнбергса и начал проверку услуг вовлеченного предприятия.

«Согласно Закону о безопасности товаров и услуг, по мнению PTAC, предоставление компанией предлагаемой услуги аренды электроскутеров недопустимо и приостанавливается до дальнейшего принятия решения PTAC», — сказано в пресс-релизе надзорной организации.

Там же сообщается, что предприятие должно до полудня 3 октября предоставить доказательства, подтверждающие прекращение предоставления услуг.

Как отмечает ведомство, вероятно, один из главных рисков — доступность услуги для детей, хотя она для них не предназначена, и предприятие не обеспечивает верификацию возраста пользователя.