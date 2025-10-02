Baltijas balss logotype
В Латвии временно запрещена эксплуатация скутеров Ride, на которых погибли две девочки 4 377

ЧП и криминал
Дата публикации: 02.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: В Латвии временно запрещена эксплуатация скутеров Ride, на которых погибли две девочки
ФОТО: LETA

В связи с трагедией на переезде возле станции Иманта Центр защиты прав потребителей (ЦЗПП) начал проверку безопасности услуг компании Ride (на электроскутере которой ехали погибшие девочки) и приостановил их до вынесения решения, сообщило ведомство.

Как пишет ЦЗПП, после гибели подростков он получил письмо от мэра Риги Виестура Клейнбергса и начал проверку услуг вовлеченного предприятия.

«Согласно Закону о безопасности товаров и услуг, по мнению PTAC, предоставление компанией предлагаемой услуги аренды электроскутеров недопустимо и приостанавливается до дальнейшего принятия решения PTAC», — сказано в пресс-релизе надзорной организации.

Там же сообщается, что предприятие должно до полудня 3 октября предоставить доказательства, подтверждающие прекращение предоставления услуг.

Как отмечает ведомство, вероятно, один из главных рисков — доступность услуги для детей, хотя она для них не предназначена, и предприятие не обеспечивает верификацию возраста пользователя.

#дтп #скутер
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

(4)
  • Л
    Латтоптун
    2-го октября

    Полиция должна останавливать скутеры и проверять возраст детей, запрещать ездить по- двое, привышать скорость на тротуарах...Как что- полиции не хватает, а как митинг какой то, так полиции, как будто клонировали в сотни раз...

    34
    4
  • З
    Злой
    2-го октября

    В Мангали, на проспекте Виестура, погиб ребёнок на велосипеде, попал под электричку, велосипеды не запретили почему-то, но признали, что пересечение путей было очень лёгким, сейчас там ограждение есть, почему на этом переезде не было лабиринта? Может не в скутере дело, а в том что нет нормального градоначальника у Риги, который бы хоть в чём-то мог разобраться, кроме политиканства и запрета российских товаров на центральном рынке?

    41
    4
  • З
    Злой
    2-го октября

    А если бы они ехали на велосипеде, велосипеды все запретили бы, а пешком в наушниках сколько уже попало под поезд- наушники и гаджеты запретили бы? Не в технике дело, а разъяснять молодёжи нужно что можно, а что нельзя и где самые большие риски, а вы как бараны упёрлись в свой язык и больше ничего вокруг не видите, одна у вас только проблема, языковая!

    32
    4
  • SK
    Soglasen Klassnij
    2-го октября

    Опять нет виновных. Родители, возможно, получат по 15 000 евро. Фирма проката средств передвижения просто сменит название и через пару недель снова всё вернётся на свои места, к сожалению нет виновных. Родителям девочек соболезнования с утратой.

    17
    7
Читать все комментарии

