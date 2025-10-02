Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

В аэропорту Риги задержан сомалийца с поддельной ID-картой гражданина Ирландии 0 162

ЧП и криминал
Дата публикации: 02.10.2025
LETA
Изображение к статье: В аэропорту Риги задержан сомалийца с поддельной ID-картой гражданина Ирландии
ФОТО: LETA

В среду в Рижском аэропорту латвийские пограничники задержали гражданина Сомали с поддельной идентификационной картой гражданина Ирландии, сообщили агентству ЛЕТА в Государственной пограничной охране.

При проведении иммиграционного контроля в пограничном пункте международного аэропорта "Рига" был выявлен гражданин Сомали, который предъявил пограничникам поддельную идентификационную карту гражданина Ирландии. По факту использования поддельного документа и сокрытия своей личности возбуждено уголовное дело.

За прошедшие сутки в погранпунктах было отказано во въезде в Латвию 15 иностранцам, а на "зеленой" границе с Беларусью предотвращены 73 попытки незаконного проникновения в Латвию и, соответственно, в Европейский союз.

В целом за этот год пресечено уже 10 313 попыток незаконного пересечения границы, а по соображениям гуманности в Латвии приняты 25 человек.

В связи с продолжающимся потоком нелегальных мигрантов из Беларуси правительство продлило режим усиленного контроля на латвийско-белорусской границе до 31 декабря этого года.

В прошлом году было предотвращено 5388 попыток нелегального пересечения границы, а 26 лицам было разрешено остаться на территории Латвии.

Читайте нас также:
#аэропорт #граница
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
1
0
0
1

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Странно: в обрушение государственных порталов Латвии не нашли руки Москвы
Изображение к статье: Странно: в обрушение государственных порталов Латвии не нашли руки Москвы
Бунт погасят в зародыше: ЦЗПП оштрафует компанию Ride за то, что та не подчинилась требованию госведомства
Изображение к статье: Бунт погасят в зародыше: ЦЗПП оштрафует компанию Ride за то, что та не подчинилась требованию госведомства
Неожиданно: беженец из Нидерландов пытался незаконно попасть в Россию через Латвию
Изображение к статье: Неожиданно: беженец из Нидерландов пытался незаконно попасть в Россию через Латвию
Осторожно: что делать, если вы получили смс от главы МИДа ЛР Байбы Браже
Изображение к статье: Осторожно: что делать, если вы получили смс от главы МИДа ЛР Байбы Браже
Изображение к статье: Admiral 2.0: в Латвии осудили участников крупнейшей схемы мошенничества с НДС
Admiral 2.0: в Латвии осудили участников крупнейшей схемы мошенничества с НДС 251
Изображение к статье: Работница банка Латвии увела у вкладчиков 203 000 евро
Работница банка Латвии увела у вкладчиков 203 000 евро 1 427
Изображение к статье: Раньше ей рукоплескал Большой театр. Иконка видео
Певице Максаковой в 48 лет заочно дали тюремный срок 213
Изображение к статье: Это фиаско! Нелегальный бизнес электронных сигарет процветает в интернете
Это фиаско! Нелегальный бизнес электронных сигарет процветает в интернете 2 238

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Простые рыжики, обитающие массово в дюнах, отлично идут с омлетом! Эксклюзив!
Lifenews
Места знать надо: что предлагают грибные леса Латвии 17
Изображение к статье: Может ли собака заболеть обычной простудой?
В мире животных
Может ли собака заболеть обычной простудой? 13
Изображение к статье: Соседские овчарки сожрали козу и воют по ночам. Кому в Латвии можно пожаловаться? Эксклюзив!
Наша Латвия
Соседские овчарки сожрали козу и воют по ночам. Кому в Латвии можно пожаловаться? 34
Изображение к статье: Замачиваем яблоки и груши. Кулинарные хитрости от опытного дачника
Дом и сад
Замачиваем яблоки и груши. Кулинарные хитрости от опытного дачника 86
Изображение к статье: В каком виде тыква полезнее всего?
Еда и рецепты
В каком виде тыква полезнее всего? 90
Изображение к статье: Плесните колдовства. Иконка видео
Lifenews
Красное вино с колой, водка со свиной кровью: самые дикие коктейли современности 83
Изображение к статье: Простые рыжики, обитающие массово в дюнах, отлично идут с омлетом! Эксклюзив!
Lifenews
Места знать надо: что предлагают грибные леса Латвии 17
Изображение к статье: Может ли собака заболеть обычной простудой?
В мире животных
Может ли собака заболеть обычной простудой? 13
Изображение к статье: Соседские овчарки сожрали козу и воют по ночам. Кому в Латвии можно пожаловаться? Эксклюзив!
Наша Латвия
Соседские овчарки сожрали козу и воют по ночам. Кому в Латвии можно пожаловаться? 34

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео