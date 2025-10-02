В этом году в Латвии на железнодорожных путях и вблизи них погибли семь человек, сообщили представители ГАО "Латвияс дзельцельш" (LDz).

Еще девять человек получили травмы на железнодорожных путях и вблизи них. Большинство несчастных случаев произошло по неосторожности или безрассудству пострадавших или погибших людей.

1 октября на станции Иманта в Риге погибли, попав под поезд, две девочки, которые пересекали закрытый переезд на электровелосипеде. Один поезд стоял на станции Иманта, в то время как другой поезд приближался к станции в противоположном направлении.

Хотя машинист поезда применил резкое торможение и подал предупредительный сигнал, смертельного столкновения избежать не удалось, сообщает LDz.

LDz напоминает людям, что железная дорога является зоной повышенного риска, поэтому перед тем, как переходить пути, нужно всегда проверять наличие приближающихся поездов с обеих сторон. Также помните, что остановить поезд мгновенно невозможно. Тормозной путь поезда может достигать одного километра, в зависимости от его полной массы, и столкновения не избежать, поскольку у поезда нет места для маневра.