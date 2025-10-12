Патологоанатомов из Владивостока будут судить за надругательство над телом после того, как они вшили в грудь умершего «магический» сверток с различными предметами.

Неизвестный принес уже бывшим сотрудникам городского бюро судмедэкспертизы мешок с тремя восковыми фигурами, на которые были приклеены фотографии. В снимки были воткнуты иглы, руки и ноги фигур были обвязаны шнурками и треми пластинами с иероглифами. Владелец мешочка попросил патологоанатомов спрятать сверток внутрь тела, и те согласились, разрезали грудною клетку умершего и положили туда сверток.

Тайна раскрылась при бальзамировании. В отношении сотрудников морга завели уголовное дело по обвинению в совершении преступления, предусмотренного пункта «а» части 2 статьи 244 УК РФ (Надругательство над телами умерших и местами их захоронения).

Криминалист Михаил Игнатов рассказал СМИ, зачем сотрудники морга во Владивостоке могли зашить в тело умершего человека куклу вуду.

По его словам, подобные действия могли быть связаны с ритуалом «порчи». Считается, что таким образом наводят проклятие на смерть.

В колдовских традициях существует поверье: если фотографии живых людей поместить рядом с телом покойного, вскоре они также могут умереть.

Эксперт отметил, что морговые работники могли действовать по чьему-то заказу. Однако возможен и другой вариант — кто-то из сотрудников был в неадекватном состоянии и решил зашить куклу в тело.