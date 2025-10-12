Baltijas balss logotype
Зарубивший топором пятерых человек россиянин вышел на свободу 0 1203

ЧП и криминал
Дата публикации: 12.10.2025
BB.LV
Таким душегуб фигурировал в материалах уголовного дела.

Детские и юношеские годы Артамонова прошли в социально неблагополучной обстановке.

Зарубивший топором пятерых человек в 90-х Юрий Артамонов, известный как «ижевский Раскольников», вышел на свободу. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным канала, он освободился после второго срока. В общей сложности он провел в заключении 25 лет и один месяц. После выходы на свободу он не смог устроиться на работу и стал бомжом, но продолжает отмечаться в отделе полиции в рамках надзора.

Артамонов был приговорен к высшей мере наказания за серию жестоких расправ во дворах в центре Ижевска. У всех его жертв были проломлены головы. Маньяка удалось задержать в 1997 году. Правоохранители доказали его причастность к 21 преступлению — пятерым расправам, четырем покушениям, сериям краж и разбоев. В 2017 году он вышел на свободу по УДО, но сразу стал воровать — украл велосипед и из квартиры россиянки забрал одну тысячу рублей, за что снова был осужден на три года и один месяц.

Юрий Иванович Артамонов родился в 1975 году в деревне Пазелы (Удмуртская АССР) в бедной многодетной семье. Рос без отца. Детские и юношеские годы Артамонова прошли в социально неблагополучной обстановке. С ранних лет он регулярно подвергался физическому насилию со стороны жестокой и строгой матери, что отрицательно повлияло на его психику и формирование как личности. В школьные годы Артамонов не имел интереса к учебному процессу и отличался хронической неуспеваемостью. Окончив восьмилетнюю школу, поступил в сельское профтехучилище, где обучился профессии тракториста.

В 1993 году был призван служить в ряды российской армии в воинскую часть, расположенную на Дальнем востоке. Вернувшись, стал проживать вместе с женой у её родителей в Октябрьском районе Ижевска. В браке родилась дочь. В этот период Артамонов начинает испытывать материальные трудности и проблемы с трудоустройством. Отсутствие возможности официально заработать побуждает его принять решение о добыче денежных средств путём криминальной деятельности. Артамонов достаёт хозяйственный топорик, рабочую одежду и хлопчато-бумажные перчатки. На чёрном рынке приобретает револьвер. Всё это он прячет в тайнике неподалёку от своего дома.

Все преступления Юрий Артамонов совершил по выраженному ему образу действия. Действовал он только в холодное время года. Переодевшись в спецодежду и представляясь мастером по сантехнике из ЖЭКа, которому надо проверить работу отопительных систем, Артамонов проникал в квартиры пожилых людей и начинал проводить беглый «осмотр» теплоприборов. В удобный момент он наносил жертве несколько ударов топором по голове и выносил из жилища всё ценное. Похищенные вещи и драгоценности дарил жене и тёще, деньги тратил на себя и семью. Орудовал в основном в районе улиц Майской и 10 лет октября.

Первое убийство Артамонов совершил 25 октября 1995 года. Прочитав в газете, что 36-летняя жительница Устиновского района Ирина Межуева желает купить автомобиль, он позвонил по указанному в объявлении номеру телефона и узнал адрес женщины. На следующий день под видом сантехника Артамонов пришёл по адресу. Дверь открыла Ирина. Артамонов сразу потребовал закрыть пса породы доберман в комнате, сославшись на боязнь собак. Затем он какое-то время изображал осмотр труб и батарей, прежде чем попросить хозяйку налить ему воды. Когда та пошла на кухню, Артамонов нанёс ей четыре сильных удара обухом и лезвием топора по голове, причинив смертельные рубленные раны с переломами костей черепа и разрушением мозга. Из дома похитил 12 миллионов рублей, видеомагнитофон, 5 видеокассет и золотые серьги.

#преступление
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
