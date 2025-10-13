Baltijas balss logotype
Никто не хотел охранять: в тюрьмах Латвии сотни незаполненных вакансий 1 631

ЧП и криминал
Дата публикации: 13.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Никто не хотел охранять: в тюрьмах Латвии сотни незаполненных вакансий

В настоящее время в структурных подразделениях Управления мест заключения (УМЗ) в Риге, Валмиере, Цесисе, Олайне, Лиепае и Екабпилсе доступно 357 вакантных должностей, что составляет примерно 15% от общего числа позиций в ведомстве.

УМЗ жалуется на низкий интерес молодёжи к карьере в этой сфере, а также распространённые предубеждения о работе в тюремной среде.

Среди открытых вакансий — надзиратели, охранники, инспекторы, а также медицинский персонал: психологи, врачи, хирурги, пульмонологи, рентгенологи, фельдшеры, старшие медсёстры и другие специалисты.

Вместо того, чтобы повысить зарплаты, начальник латвийских тюрем рассказывает о вкладе в общество. «Эта профессия требует мужества, но при этом даёт возможность видеть, как твой вклад реально меняет общество», — отметил руководитель УМЗ Дмитрий Калин.

По его словам, 61% работников трудятся в системе более десяти лет и утверждают, что довольны своей работой, чувствуют себя хорошо и в безопасности. Чем довольны остальные, не сообщается. Самое интересное, что УМЗ организует дни открытых дверей, во время которых все желающие смогут посетить тюрьмы.

#безработица #тюрьма
Оставить комментарий

(1)
  • ИС
    Иннокентий Сидоров
    13-го октября

    Дело не в том что не хотят, дело в ваших запросах к кандидатам! А сейчас ноют, что люди не идут, не не идут, а вы на кандидатов с высока смотрите и не видя человека и не пробив его, с ходу забраковывают.. В армейку легче попасть!

    7
    1

Видео