В понедельник в Вангажи (Ропажский край) из-за небольшого возгорания из общественного здания эвакуировались 410 человек, сообщает агентство LETA со ссылкой на Государственную пожарно-спасательную службу (ГПСС).

В 11:56 ГПСС получила вызов в Вангажи, где на первом этаже двухэтажного общественного здания горела электропроводка на площади 0,5 квадратного метра. До прибытия пожарных из здания эвакуировались 410 человек. В 13:09 возгорание было ликвидировано.

В 20:47 поступил вызов на улицу Дзелзавас в Риге, где в квартире на пятом этаже пятиэтажного жилого дома горела кухня на площади 10 квадратных метров. До прибытия ГПСС из здания эвакуировались четыре человека, а по прибытии пожарных были эвакуированы ещё восемь человек. В 22:25 пожар удалось ликвидировать.

За прошедшие сутки ГПСС также продолжала получать небольшое количество вызовов, связанных с распилом упавших деревьев и веток, представлявших угрозу. Десять таких вызовов были зафиксированы в Риге и Пригородье, два — в Земгале.