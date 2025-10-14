Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Камеры на телах полицейских зафиксировали убийство псов в Брунаве; виновному грозит 5 лет 3 3127

ЧП и криминал
Дата публикации: 14.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Камеры на телах полицейских зафиксировали убийство псов в Брунаве; виновному грозит 5 лет

Мы осуждаем расстрел собак! – так о драматических событиях в пятницу в Баусском крае заявили в местном самоуправлении. Четвероногие друзья фермера и инфлюенсера Модриса Коновалова забрели на чужую территорию, где, по словам свидетелей, напали на косулю и угрожали людям. Сегодня в самоуправлении признали, что решение застрелить животных было чрезмерным. По факту произошедшего начата служебная проверка и возбужден уголовный процесс, сообщает передача Degpunktā (TV3).

Заблудившиеся собаки оказались на территории частного хозяйства в Брунаве. Фермер Модрис Коновалов в пятницу вечером сообщил в своём Instagram, что в Брунавской волости были застрелены его три собаки. В тот же день местная муниципальная полиция подтвердила, что собаки были застрелены охотниками в присутствии полиции, чтобы защитить хозяйку дома и местных жителей. Собаки также дрались между собой, о чём свидетельствовали следы укусов на мордах.

Хозяин признаёт, что собаки убежали, однако, по его мнению, это не могло быть основанием для их уничтожения. Он считает, что следовало вызвать специалистов по отлову собак и идентифицировать их по чипам. Чтобы не мешать расследованию, Коновалов воздерживается от комментариев, опубликовав в своём Instagram лишь чёрно-белые фотографии в память о погибших питомцах.

Чтобы прояснить ситуацию, пресс-конференцию созвала дума Баусского края. Её председатель признал, что стрельба по собакам была необоснованной. Хотя животные и оказались на чужой территории и вели себя агрессивно, их расстрел был слишком радикальной мерой.

«Мы осуждаем тех, кто принял такое решение – сделать такой шаг и, на мой взгляд, столь чрезмерно поступить, застрелив собак. Можно было найти совершенно другое решение, и это совершенно точно!» - указал председатель думы Баусского края Айвар Мачек.

Муниципальная полиция оценит произошедшее, однако параллельно начаты ещё два административных делопроизводства – в связи с убийством косули, совершённым собаками, а также из-за того, что было допущено бродяжничество животных. В соцсетях распространяется фотография растерзанной косули с собаками рядом. Полиция подтвердила, что снимок подлинный – его сделал издалека сотрудник муниципальной полиции, поскольку приближаться к животным было крайне опасно.

«Так как считалось, что животные очень агрессивны, и, судя по заявлению жительницы, её жизни угрожала опасность – ей пришлось срочно спасаться бегством, и она едва успела войти в дом, чтобы не подвергаться угрозе для жизни и здоровья, – были привлечены также охотники. Однако охотников пригласили не с целью убить животных, а для оценки ситуации – наблюдения и ожидания специалистов по отлову собак», - уточнил руководитель муниципальной полиции Баусского края Эгил Гайлис.

В рамках служебной проверки будут изучены и записи с камер на телах сотрудников муниципальной полиции, на которых зафиксировано произошедшее. Пока остаётся много неясностей и вопросов, ответы на которые даст внутреннее расследование.

[Новости TV3: Известно ли, кто отдал приказ стрелять? Ведь это решающий момент – решение приняли охотники или полицейские?] «У нас, согласно имеющейся на данный момент информации, такого решения не принималось. (…) Никто не отдавал команду ликвидировать животных. Были вызваны и специалисты по отлову животных, но, к сожалению, случилось то, что случилось», - указал Мачек.

Государственная полиция возбудила уголовный процесс по факту жестокого обращения с животными. За такое преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет.

TV3

Читайте нас также:
#животные
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
8
2
1
3
5
2

Оставить комментарий

(3)
  • ЖМФ
    Жан-Марко Фердыщенко
    14-го октября

    Ну, отлично, поймёт утырок, отсидев положенное, что такое свобода и почему собаке не место на цепи.

    3
    11
  • Волченька Просто Волченька!
    Волченька Просто Волченька!
    14-го октября

    "Заблудившиеся собаки оказались" офуенно. Развести псин и пусть шарятся где хотят. Чего там им на ум пришло погрызть-это маловажно. Онижепёсики моилюбимые.

    55
    18
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    Волченька Просто Волченька!
    14-го октября

    Латыши всегда собак выпускали, чтобы они не только проезжающих велосипедистов за ноги рвали, но и предупреждали о приближении чужих к их хуторам. Как рассказывал мне один любитель велосипедных путешествий, он всегда имел с собой плеть с вплетёнными в её концы шариками. Один удар и собака навсегда запоминала его и в следующий раз огрызалась только из кустов.

    21
    8
Читать все комментарии

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Суд отклонил жалобу на решение министра внутренних дел о запрете выезда из Латвии
Изображение к статье: Суд отклонил жалобу на решение министра внутренних дел о запрете выезда из Латвии
В Румынии осужденный хакер взломал тюремную систему и сократил сроки сокамерникам
Изображение к статье: В Румынии осужденный хакер взломал тюремную систему и сократил сроки сокамерникам
Суд Латгалии вынес приговор за секс с подростками
Изображение к статье: Суд Латгалии вынес приговор за секс с подростками
За сутки предотвращены 77 попыток незаконно пересечь границу Латвии
Изображение к статье: За сутки предотвращены 77 попыток незаконно пересечь границу Латвии
Изображение к статье: А внешне все выглядит по-настоящему. Иконка видео
Американский умелец получил 8 лет тюрьмы за создание оружия на 3D-принтере 1 240
Изображение к статье: Пьяный водитель в Улброке пытался сбежать от полиции, но заехал в тупик и получил три уголовных дела
Пьяный водитель в Улброке пытался сбежать от полиции, но заехал в тупик и получил три уголовных дела 371
Изображение к статье: Полиция рассказала, как прошла ночь после футбольного матча Латвии и Англии в Риге
Полиция рассказала, как прошла ночь после футбольного матча Латвии и Англии в Риге 1397
Изображение к статье: Женщина чуть не лишила жизни себя и ребенка во время поездки на квадроцикле в Европе
Женщина чуть не лишила жизни себя и ребенка во время поездки на квадроцикле в Европе 2 495

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Позорница! Садальскому не дают покоя латышские красавицы: после Браже - Вайкуле
Lifenews
Позорница! Садальскому не дают покоя латышские красавицы: после Браже - Вайкуле 46
Изображение к статье: Борцовский характер в деда. Иконка видео
Lifenews
1
Бориса Немцов-младший, проживающий в Эмиратах, в 6 лет завоевал престижный приз 1 35
Изображение к статье: Суд отклонил жалобу на решение министра внутренних дел о запрете выезда из Латвии
ЧП и криминал
Суд отклонил жалобу на решение министра внутренних дел о запрете выезда из Латвии 46
Изображение к статье: В Румынии осужденный хакер взломал тюремную систему и сократил сроки сокамерникам
ЧП и криминал
В Румынии осужденный хакер взломал тюремную систему и сократил сроки сокамерникам 55
Изображение к статье: Как «болят» психологические травмы: неприятная правда, которую должен знать каждый
Люблю!
Как «болят» психологические травмы: неприятная правда, которую должен знать каждый 78
Изображение к статье: Народ остановит приватизацию? Начался сбор подписей за поправку к Конституции
Политика
Народ остановит приватизацию? Начался сбор подписей за поправку к Конституции 38
Изображение к статье: Позорница! Садальскому не дают покоя латышские красавицы: после Браже - Вайкуле
Lifenews
Позорница! Садальскому не дают покоя латышские красавицы: после Браже - Вайкуле 46
Изображение к статье: Борцовский характер в деда. Иконка видео
Lifenews
1
Бориса Немцов-младший, проживающий в Эмиратах, в 6 лет завоевал престижный приз 1 35
Изображение к статье: Суд отклонил жалобу на решение министра внутренних дел о запрете выезда из Латвии
ЧП и криминал
Суд отклонил жалобу на решение министра внутренних дел о запрете выезда из Латвии 46

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео