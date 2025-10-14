Мы осуждаем расстрел собак! – так о драматических событиях в пятницу в Баусском крае заявили в местном самоуправлении. Четвероногие друзья фермера и инфлюенсера Модриса Коновалова забрели на чужую территорию, где, по словам свидетелей, напали на косулю и угрожали людям. Сегодня в самоуправлении признали, что решение застрелить животных было чрезмерным. По факту произошедшего начата служебная проверка и возбужден уголовный процесс, сообщает передача Degpunktā (TV3).

Заблудившиеся собаки оказались на территории частного хозяйства в Брунаве. Фермер Модрис Коновалов в пятницу вечером сообщил в своём Instagram, что в Брунавской волости были застрелены его три собаки. В тот же день местная муниципальная полиция подтвердила, что собаки были застрелены охотниками в присутствии полиции, чтобы защитить хозяйку дома и местных жителей. Собаки также дрались между собой, о чём свидетельствовали следы укусов на мордах.

Хозяин признаёт, что собаки убежали, однако, по его мнению, это не могло быть основанием для их уничтожения. Он считает, что следовало вызвать специалистов по отлову собак и идентифицировать их по чипам. Чтобы не мешать расследованию, Коновалов воздерживается от комментариев, опубликовав в своём Instagram лишь чёрно-белые фотографии в память о погибших питомцах.

Чтобы прояснить ситуацию, пресс-конференцию созвала дума Баусского края. Её председатель признал, что стрельба по собакам была необоснованной. Хотя животные и оказались на чужой территории и вели себя агрессивно, их расстрел был слишком радикальной мерой.

«Мы осуждаем тех, кто принял такое решение – сделать такой шаг и, на мой взгляд, столь чрезмерно поступить, застрелив собак. Можно было найти совершенно другое решение, и это совершенно точно!» - указал председатель думы Баусского края Айвар Мачек.

Муниципальная полиция оценит произошедшее, однако параллельно начаты ещё два административных делопроизводства – в связи с убийством косули, совершённым собаками, а также из-за того, что было допущено бродяжничество животных. В соцсетях распространяется фотография растерзанной косули с собаками рядом. Полиция подтвердила, что снимок подлинный – его сделал издалека сотрудник муниципальной полиции, поскольку приближаться к животным было крайне опасно.

«Так как считалось, что животные очень агрессивны, и, судя по заявлению жительницы, её жизни угрожала опасность – ей пришлось срочно спасаться бегством, и она едва успела войти в дом, чтобы не подвергаться угрозе для жизни и здоровья, – были привлечены также охотники. Однако охотников пригласили не с целью убить животных, а для оценки ситуации – наблюдения и ожидания специалистов по отлову собак», - уточнил руководитель муниципальной полиции Баусского края Эгил Гайлис.

В рамках служебной проверки будут изучены и записи с камер на телах сотрудников муниципальной полиции, на которых зафиксировано произошедшее. Пока остаётся много неясностей и вопросов, ответы на которые даст внутреннее расследование.

[Новости TV3: Известно ли, кто отдал приказ стрелять? Ведь это решающий момент – решение приняли охотники или полицейские?] «У нас, согласно имеющейся на данный момент информации, такого решения не принималось. (…) Никто не отдавал команду ликвидировать животных. Были вызваны и специалисты по отлову животных, но, к сожалению, случилось то, что случилось», - указал Мачек.

Государственная полиция возбудила уголовный процесс по факту жестокого обращения с животными. За такое преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет.

TV3