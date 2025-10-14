Baltijas balss logotype
В Шкиротаве частный дом охватило пламя. Спасателям мешал «замурованный» в асфальт гидрант 0 1050

ЧП и криминал
Дата публикации: 14.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: В Шкиротаве частный дом охватило пламя. Спасателям мешал «замурованный» в асфальт гидрант
ФОТО: скриншот видео TV3

В конце рабочей недели в микрорайоне Шкиротава огонь охватил частный дом одной семьи и быстро распространился как по первому этажу, так и на чердак и крышу, сообщает передача Degpunktā (ТВ3).

Из дома, до прибытия спасателей, успела выбежать женщина, получившая ожоги. Её доставили в больницу.

Когда пожарные прибыли на улицу Крустпилс, здание уже горело по всей площади. Предположительно, возгорание было замечено слишком поздно, и пламя успело сильно распространиться, причинив значительные убытки.

«Горел одноэтажный частный дом. До прибытия ГПСС эвакуировался один человек, который получил ожоги», – сообщил командир звена 8-й части Рижского гарнизона ГПСС Артис Стродс.

Соседи рассказали, что в доме проживает семья. Женщина, находившаяся внутри во время пожара, получила ожоги, пытаясь покинуть здание. Хотя травмы были не тяжёлыми, пострадавшую доставили в больницу.

«Помехой стали дорожные работы, но проблему быстро решили. Гидрант находился под асфальтом», – отметил представитель ГПСС.

Спасатели подключились к ближайшему гидранту, которых на улице Крустпилс немало. По всей видимости, строители заасфальтировали старый гидрант, зная, что после завершения ремонта он будет перенесён. Однако, если бы это был единственный ближайший гидрант, работы по тушению могли бы затянуться.

Движение в соответствующем участке дороги было затруднено несколько часов.

ТВ3

#пожар
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
1
0
2
4
2
0

