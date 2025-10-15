Когда пьёт — море по колено, а когда надо отвечать за свои поступки — духу не хватает. Так можно описать ситуацию в Улброке, где пьяный водитель попытался скрыться от полиции, но, поскольку был не местный, свернул в тупик. Попытка притвориться пассажиром тоже не помогла убедить стражей порядка, сообщает передача Degpunktā (TV3).

О сером Opel, который камеры полиции зафиксировали при проезде через двор многоквартирного дома, сообщили местные жители. Они заметили, что в машине группа мужчин распивает алкоголь, и предположили, что водитель вот-вот уедет.

Автомобиль заехал на территорию гаражей, возможно, не подозревая, что там его ждёт тупик.

«Подбегая к транспортному средству, было замечено, что в машине находятся два человека. Один из них, который сидел за рулём, полез на заднее сиденье через спинку, чтобы его не поймали как водителя», - рассказал начальник участка Стопиньского-Ропажского отделения полиции Ропажского края Сандис Гедоминскис.

Друг водителя не был особо разговорчив и не желал сотрудничать. Тем не менее его личность была установлена, и стали понятны причины бегства.

«Установлено, что у мужчины нет водительского удостоверения, а также он отказался от проверки на алкоголь. Оба лица были задержаны для проведения процессуальных действий», - уточнил Гедоминскис.

Водителю инкриминируются сразу три уголовных правонарушения: вождение в состоянии опьянения, управление автомобилем без прав и отказ от прохождения алкотеста.

