Нелегальное топливо из Латвии продавали на «дешёвых» АЗС Испании 0 567

ЧП и криминал
Дата публикации: 16.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Нелегальное топливо из Латвии продавали на «дешёвых» АЗС Испании
ФОТО: Unsplash

В результате двухлетнего расследования в Испании была раскрыта преступная группировка, которая поставляла фальсифицированное топливо с территории Латвии, Литвы, Польши, Словакии и Венгрии на автозаправочные станции с "низкими ценами" в нескольких регионах Испании, сообщают испанские СМИ.

Операция под названием Tenk началась после жалоб жителей населённого пункта Ла-Оха-дель-Кампо в муниципалитете Абарaна (провинция Мурсия) на постоянное движение топливозаправщиков.

Местные власти обнаружили нелегальный склад топлива, в котором находилось более 70 тысяч литров дизельного топлива, а также оборудование, ёмкости и химикаты, включая триацетин, не разрешённый к использованию в автомобильном дизеле.

Позже выяснилось, что вещество не является чистым дизельным топливом — в него были добавлены примеси, чтобы изменить физические свойства топлива и уклониться от уплаты налогов.

Модифицированное топливо предназначалось для так называемых "низкоценовых" заправок в Мурсии, Альмерии, Аликанте и Валенсии. В ходе последующих рейдов были обнаружены ещё два нелегальных склада — в Абанилье (Мурсия) и Силье (Валенсия).

Власти установили, что топливо поступало из Латвии, Польши, Словакии, Венгрии и Литвы. Чтобы избежать таможенного контроля и уплаты акцизного налога, поставки мошеннически декларировались как масла и смазочные материалы, а не дизельное топливо.

Таким образом, преступная сеть уклонялась от уплаты специального испанского налога на углеводороды, налога на добавленную стоимость и налога на прибыль. По словам официальных лиц, эта схема не только нанесла ущерб госказне, но и создала недобросовестную конкуренцию для законопослушных предприятий.

В ходе расследования были задержаны 18 человек, ведутся следственные действия ещё в отношении 14 подозреваемых, а также установлены 40 компаний, которые, возможно, связаны с преступной схемой.

Схема действовала через так называемые фирмы-однодневки, созданные с использованием личных данных лиц, находящихся в тяжёлом финансовом положении. Многие из тех, кто получал вознаграждение за разрешение использовать свою личность, были иностранцами — гражданами Украины, Латвии, Франции, а также Испании.

Задержанным грозят обвинения в мошенничестве, подделке документов, уклонении от уплаты налогов, мошенничестве с социальным обеспечением, отмывании денег, нарушении правил дорожной безопасности и участии в преступной организации.

Следователи на данный момент проверили 11 автозаправочных станций и компаний, связанных с сетью. Расследование продолжается.

Операция Tenk стала серьёзным ударом по схемам топливного мошенничества в Испании, так как удалось ликвидировать сеть, которая не только обманывала государство, но и ставила под угрозу безопасность водителей, окружающую среду и доверие потребителей.

