Грета Тунберг и несколько других участников флотилии сейчас делятся подробностями о своих пяти днях в израильском плену – и о том, как сотрудники шведского Министерства иностранных дел оставили их без помощи.

Расследование Aftonbladet показывает, как Министерство иностранных дел преуменьшало значение злоупотреблений в своих сообщениях.

Ее красный чемодан лежит в прихожей. «Шлюха Грета» — кто-то написал большими черными буквами. Вокруг текста: израильский флаг и эрегированный пенис.

Сумка была конфискована израильскими военными с корабля и возвращена ей в таком виде. Она смеется.

— Они как пятилетние дети!

Мы встречаемся с Гретой Тунберг у нее дома, в общей квартире, где она живет с друзьями. Осеннее солнце проникает в комнату через окна. Мы пьем кофе. Стены украшены плакатами с демонстраций по всему миру.

Прошлой ночью она спала всего полчаса. Ее разбудил кошмар о бомбардировке кораблей. Она не хочет, чтобы о ней и о пытках, которым, по ее словам, она подвергалась, писали в газетах. Это было одним из первых заявлений, которые она сделала вечером в день своего возвращения домой, на пресс-конференции в Сергельс-Торг вместе с несколькими другими шведами, участвовавшими в крупной флотилии Global Sumud, которая пыталась доставить гуманитарную помощь в Газу.

И она остается при своем мнении.

«Дело не во мне или других участниках флотилии. Тысячи палестинцев, среди которых сотни детей, в настоящее время содержатся под стражей без суда, и многие из них, скорее всего, подвергаются пыткам», – говорит Грета Тунберг. Она подчеркивает, что речь идет о международной солидарности, о том, что люди объединяются, чтобы делать то, что не делают правительства.

– И прежде всего, это история о людях, которые живут в Газе.

Но общественность проявляет большой интерес, и то, как с ней обошлись, о многом говорит.

– Это показывает, что если Израиль, на глазах всего мира, может так обращаться с известным белым человеком со шведским паспортом, то представьте, что они делают с палестинцами за закрытыми дверями.

Только что поступила новость, что палестинский мальчик с Западного берега, ровесник Греты, умер в израильском заключении.

– То, что мы пережили, – лишь малая толика того, что выпало на долю палестинцев. На стенах наших тюремных камер мы видели пулевые отверстия с кровавыми пятнами и надписи, вырезанные на стенах палестинскими заключенными, которые были там до нас.

Я прошу ее рассказать нам о взрыве ее лодки у побережья Туниса в начале сентября. Она была бы на борту в тот самый момент, если бы ее не вызвали на пресс-конференцию. Агенты американской разведки заявили CBS, что нападение было организовано по приказу премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

Она упоминает о химических веществах, которые были выпущены над лодками, и о том, что она больше никогда не сможет смотреть на звездное небо, не думая о дронах.

Грета Тунберг хочет обратить внимание на экипаж 42 лодок, составлявших флотилию., из 500 человек. Учителя, врачи, исследователи, студенты, парламентарии, владельцы малого бизнеса. Самый молодой был 18 лет, самый старший — 78. Все они были людьми с разными жизненными историями.

Она рассказывает историю о еврейских участниках, с которыми она познакомилась и которые особенно глубоко ее тронули.

– Некоторые из них выросли в очень произраильских семьях. Они оставили все и уехали, рискуя жизнью и выступая против того, чтобы то, что происходит в Газе, происходило от их имени. Но в нескольких случаях это привело к тому, что их семьи прервали с ними всякие отношения.

Грета Тунберг нуждается в еде и разогревает кастрюлю с фасолью из холодильника. На кухонном столе лежат свекла и другие овощи, найденные недавно во время поездки по мусорным контейнерам: выброшенные продукты из контейнеров продуктовых магазинов, спасенные и привезенные сюда.

Мы переносимся в ночь, когда на борт лодки поднялись израильские военные. Мужчины с закрытыми лицами и большим автоматическим оружием поднимаются на борт лодки — это транслировалось в прямом эфире по каналам флотилии и видели люди во всем мире. Несколько свидетелей, опрошенных Aftonbladet, описывают, как оружие было направлено им в лицо. Их отводят на нижнюю палубу, где заставляют сидеть в кругу, не двигаясь, пока лодка доставляется на берег.

— Там было очень жарко. Мы просто сидели. Те, кто не охранял нас, ходили по кораблю, разрывая вещи и разбрасывая все вокруг.

Она не знает, что стало с едой, лекарствами, подгузниками и детским питанием – гуманитарной помощью для Газы.

Примерно через 20 часов они прибыли в Ашдод, крупнейший промышленный порт Израиля, расположенный в 40 километрах к югу от Тель-Авива. Солдат указал на Грету Тунберг и сказал: «Ты первая, давай!», – вспоминает она. Ей не разрешили надеть футболку с надписью «Free Palestine» и приказали переодеться, объясняет она. Вместо этого она надела оранжевую футболку с надписью «Decolonize».

– А потом я надела свою шляпу с лягушкой. Когда я собиралась сойти с корабля, меня ждала группа полицейских. Они схватили меня, повалили на землю и накинули на меня израильский флаг.

Здесь все происходит «от нуля до ста», как описывают несколько свидетелей — насилие усиливается.

Грета Тунберг описывает, как ее тащат на мощеную площадку, огороженную железными заборами. По словам Греты, эта сцена длится более шести часов, что подтверждают несколько участников флотилии, с которыми пообщался Aftonbladet.

— Это было похоже на антиутопию. Я видела, как около 50 человек сидели в ряд на коленях с наручниками и лбами, прижатыми к земле.

Грета встает с дивана и ложится, показывая положение на полосатом ковре в гостиной.

– Они оттащили меня на противоположную сторону от того места, где сидели остальные, и все это время я была обернута флагом. Они били и пинали меня.

Грета смеется.

– Затем они сорвали с меня шляпу с лягушкой, бросили ее на землю, топтали и пинали, как будто устраивали истерику.

– Они очень грубо перетащили меня в угол, к которому я была повернута. «Особое место для особой дамы», – сказали они. А потом они выучили «Lilla hora» (Маленькая шлюха) и «Hora Greta» (Шлюха Грета) по-шведски и все время повторяли эти слова.

Каждый раз, когда кто-то поднимал голову с земли, его снова сбивали на землю, рассказывают Грета и другие шведы. В углу, где сидела Грета, полиция поставила флаг.

– Флаг был поставлен так, чтобы он касался меня. Когда он развевался и касался меня, они кричали «Не трогай флаг» и пинали меня в бок. Через некоторое время мои руки были связаны кабельными стяжками, очень туго. Группа охранников выстроилась в очередь, чтобы сделать селфи со мной, пока я сидела в таком положении. – Они забрали мою сумку и выбросили все, что, по их мнению, было связано с Палестиной. Они взяли каждую вещь и, глядя мне в глаза, медленно разрезали их ножом, а десять человек делали селфи.

Вдруг в зону ворвался ультраправый министр Итамар Бен-Гвир и встал перед всеми, рассказывает Грета.

– Он кричал: «Вы террористы. Вы хотите убить еврейских детей». Те, кто кричал в ответ, были отведены в сторону и избиты. Их бросили на землю и избили. Но я могла видеть это только краем глаза, потому что каждый раз, когда я поднимала голову с земли, охранник, стоявший рядом со мной, бил меня ногой.

Одна сцена была очень трогательной, описывает она.

– Мне нужно было в туалет, и я попросила разрешения. Меня провели через место, где сидели люди, и они меня увидели.

Женщина из шведской делегации сказала: «Мы с тобой, Грета».

– Затем ее отвели в сторону и избили, – говорит Грета Тунберг.

– Когда я продолжаю идти через ряды сидящих там людей, они говорят «Slay!».

(Slay изначально означает «убивать насильственно». Но в интернет-сленге это означает «делать что-то очень хорошо». Грета Тунберг постоянно использует это слово).

– Они говорят «Slay», потому что знают, что это мое слово. А тех, кто говорит «slay», избивают охранники. Я продолжаю идти, и кто-то кричит «Slaaaay». Затем все больше и больше людей присоединяются и кричат «Slay», и когда все кричат, они не могут избивать всех. Это было...

Она замолкает и улыбается.

Затем Грету завели в здание, чтобы обыскать и раздеть.

– У охранников нет сочувствия и человечности, и они продолжают делать селфи со мной. Многое я не помню. Столько всего происходит одновременно. Ты в шоке. Тебе больно, но ты входишь в состояние, когда пытаешься сохранять спокойствие.

Внезапно ее затаскивают в уборную, где заставляют встать на колени.

– Затем входят Бен-Гвир и его команда из СМИ, встают и начинают снимать, а он говорит: «Я лично позабочусь о том, чтобы с тобой обращались как с террористом и чтобы ты сгнил в тюрьме. Ты – член ХАМАС. Ты террористка. Ты хочешь убивать еврейских детей». Пока он кричит, я сижу как можно спокойнее, цитирую конвенции ООН и говорю, что Израиль не имеет иммунитета и должен уважать международное право. Я думала, что это записывают и покажут публике, но я до сих пор не видела, чтобы это было показано.

– Может быть, ты ответила слишком хорошо, – говорит один из друзей Греты.

Позже Бен-Гвир сам рассказал СМИ о своем визите в тюрьму и похвастался тем, как жестко с ними обращались. Он описал это как политику, которую он сам распорядился проводить.

– Я горжусь тем, что мы относимся к активистам флотилии как к сторонникам терроризма, – сказал он ежедневной газете «Йедиот Ахронот». Они должны испытать условия в тюрьме Кетзиот и дважды подумать, прежде чем возвращаться в Израиль. Так это работает.

После встречи с министрами в комнате для смены одежды Грета описывает бесконечные встречи с чиновниками, которые хотели, чтобы она подписала документы, в которых, среди прочего, говорилось, что она въехала в Израиль нелегально, но она отказалась это сделать. Затем ей снова связали руки кабельными стяжками, завязали глаза и поместили в маленькую камеру в автомобиле, где она провела холодную ночь вместе с другими заключенными.

– Было очень холодно. Мы были в футболках.

Ее отвезли в тюрьму. На улице ее снова заставили снять одежду, говорит она.

– Это было издевательство, грубое обращение, и все снималось на камеру. Все, что они делают, чрезвычайно жестоко.

Лекарства людей выбрасывали в мусорное ведро на их глазах. Лекарства для сердца, лекарства от рака, инсулин.

Внутри тюрьмы на одной стене висит большая картина, на которой изображена разбомбленная Газа и бегущие люди, с текстом на арабском языке: «Новая Газа» рядом с большим израильским флагом, говорит она.

В тюрьме ее держат в разных камерах. Иногда в камере площадью около 15 квадратных метров с 13 другими заключенными. Проходит много дней — четыре? Время сливаются воедино, часов нет. В течение всего времени пребывания в плену они почти не получают еды и чистой воды, но вынуждены пить из крана в раковине туалета, из которого течет что-то коричневое. Несколько человек заболели.

– Ты чувствовала, что не можешь «позволить себе» плакать, потому что была так обезвожена.

– Было очень жарко, около 40 градусов. Мы все время просили: «Можно нам воды? Можно нам воды?» В конце концов, мы закричали. Охранники все время ходили перед решетками, смеялись и поднимали свои бутылки с водой. Они бросали бутылки с водой в мусорные баки перед нами.

По словам нескольких участников флотилии, в один момент около 60 человек были помещены в небольшую клетку на открытом воздухе, под палящим солнцем. Большинству из них не хватало места, чтобы сесть.

– Когда люди теряли сознание, мы стучали по клеткам и просили вызвать врача. Тогда охранники приходили и говорили: «Мы вас удушим газом». Для них это было обычным делом. Они поднимали газовый баллон и угрожали прижать его к нам.

Ночью охранники регулярно приходили, трясли решетки, светили фонариками, а несколько раз за ночь они заходили и заставляли всех вставать.

Грета Тунберг рассказывает, как ее поместили в изолятор, полный насекомых. Час за часом, она не знает, как долго. Она пела песню, как будто чтобы успокоиться.

– Но через некоторое время мне пришлось отдохнуть, потому что пение этой песни было очень физически тяжелым.

Грету водили на частные встречи с различными чиновниками, дипломатами, политиками, в том числе на встречу с представителями правительства.

– Они сказали: «Мы предложили ХАМАС обменять вас на заложников» и молча смотрели на меня. Когда я через некоторое время спросила: «О чем это?», они ответили: «Мы пошутили». Другие повторяли: «Это не геноцид. Поверьте нам, если бы мы хотели осуществить геноцид, мы бы это сделали».

В течение пяти минут в порту шведам разрешили встретиться с адвокатом, после чего юридическая помощь не предоставлялась. Только в пятницу трое сотрудников шведского посольства в Тель-Авиве пришли на встречу со шведами, которые находились в клетке под открытым небом.

– Мы были вместе и рассказали им о том, как с нами обращались. О недостатке еды, воды, о жестоком обращении. О пытках. Мы показали им наши физические травмы – синяки и царапины. Мы дали им все наши контактные данные – я дала им номер моего отца и номер нашего контактного лица в организации. Мы четко сказали: все, что мы сейчас говорим, должно быть передано в СМИ.

По словам Греты Тунберг, им ответили, что их работа заключается в том, чтобы выслушать их.

– Они ничего не сделали, просто сказали: «Наша работа – выслушать вас. Мы здесь, и вы имеете право на консульскую поддержку».

– Мы повторяли снова и снова: нам нужна вода. И они видели, что у охранников были бутылки с водой. Сотрудники посольства сказали: «Мы запишем это». Один из нас, Винсент, сказал: «Когда мы встретимся в следующий раз, вы должны принести воду». Прошло два дня, прежде чем сотрудники посольства снова появились. – Они не принесли с собой воды, за исключением небольшой бутылки, которая была наполовину пуста. Винсент, который был в худшем состоянии, получил ее, чтобы выпить. Мы продолжали спрашивать охранников: «Можно нам воды?», но они просто ходили с бутылками воды и не отвечали.

В конце концов, по словам нескольких свидетелей, с которыми общалась Aftonbladet, шведская группа решила в присутствии сотрудников посольства отказаться возвращаться в свои камеры, пока им не дадут воды. Но тогда сотрудники посольства, по их утверждению, захотели покинуть тюрьму.

– Я сказал: «Вы собираетесь оставить нас здесь? Если вы уйдете, они нас изобьют». Но они просто продолжали идти. Несколько участников сообщили, что одна из активисток в ярости пнула мусорное ведро, в которое охранники выбросили их бутылки с водой. Бутылки рассыпались по полу, и Грета с остальными бросились на пол и поспешили открыть бутылки и выпить воду, оставленную охранниками.

«Сотрудники посольства видят это, но все равно продолжают идти».

В тот же день, когда участники были освобождены из тюрьмы после пяти дней заключения, премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон заявил в шведских СМИ, что было «очень глупо» ехать в Газу, несмотря на предупреждения. Когда Aftonbladet сравнивает электронные письма, отправленные Министерством иностранных дел родственникам, с тем, что пленники описывают сотрудникам посольства, становится ясно, что серьезность ситуации была преуменьшена. Министерство иностранных дел описывает сцену в порту, где Грета Тунберг подвергалась избиениям в течение нескольких часов, следующим образом: «Она рассказала нам о жестоком обращении и о том, что ей пришлось долго сидеть на твердой поверхности».

В субботу несколько СМИ опубликовали свидетельства о том, что Грета подвергалась пыткам.

Aftonbladet поговорил с тремя другими членами флотилии, которые в основном подтверждают слова Греты Тунберг и которые все подверглись различным видам жестокого обращения и унижений. Мы также поговорили с родственниками. Все они очень критично относятся к действиям сотрудников шведского посольства.

Одной из них является Марита Родригес, чей муж Томас ждал дома с их сыном Маликом. – Мы просили их поделиться всей информацией, которую мы им предоставили, и уведомить наших родственников. Почему они утаили самое важное из того, что мы сказали?

Марита имеет двойное гражданство – шведское и чилийское.

– Мы видели консула из Чили. Когда ему не разрешили войти, чтобы увидеться с нами, он попытался пройти мимо охранников. Это было в полном контрасте с сотрудниками шведского Министерства иностранных дел, которые, казалось, не протестовали вовсе. А здесь был человек, который пытался бросить вызов охранникам, говоря: «Здравствуйте, я ваш консул из Чили. Я просто хочу услышать: как вы себя чувствуете?».

Другим заключенным был Винсент Сторм, который описывает жестокое обращение и унижения.

– Они ничего не сделали. Я так разочарован. Мы заметили, что делегации из других стран, таких как Франция, прислали своих послов, и они могли пить воду и есть печенье на своих встречах. Шведское посольство ничего не сделало, говорит он. Aftonbladet имеет доступ к электронной переписке между партнершей Винсента Ребеккой Карлссон и Министерством иностранных дел. В одном из писем Министерство иностранных дел, среди прочего, пишет, что Винсенту дали воду: «Во время визита он смог выпить бутылку воды, которую принесли с собой сотрудники посольства».

– Но это была полупустая маленькая бутылка, которую сотрудники посольства принесли для себя, и больше никому воду не давали. Они приукрасили реальность, говорит Ребекка Карлссон. Все участники флотилии и родственники, с которыми общалась газета Aftonbladet, одинаково описывают, как Министерство иностранных дел смягчило показания задержанных об их переживаниях в общении с родственниками. Несколько родственников не получили никаких показаний от своих задержанных членов семьи.

«Мы подадим жалобу на Министерство иностранных дел в парламентский омбудсмен за то, что оно не защитило права шведских граждан», — говорит Ребекка Карлссон, которая работает менеджером в муниципальной администрации.

Aftonbladet связалась с премьер-министром Ульфом Кристерссоном (M), чей пресс-секретарь сослался на Министерство иностранных дел. Никто из сотрудников шведского посольства в Тель-Авиве не согласился дать интервью.

В электронном письме Aftonbladet министр иностранных дел Мария Мальмер Стенергард (M) пишет:

«Шведские граждане подвергли себя большому риску. Глобальная флотилия Sumud снова отплыла в Газу с тем же результатом, что и в прошлый раз: никакая чрезвычайная помощь не дошла до гражданского населения Газы с ее кораблями». Aftonbladet связалась с несколькими экспертами, которые критически относятся к действиям правительства. Один из них – адвокат Линус Гарделл, который указывает, что нападение на грузы с гуманитарной помощью является преступлением как по шведскому, так и по международному праву.

– Молчание правительства удивительно, говорит он.

– Это трудно понять, говорит Саид Махмуди, почетный профессор международного права Стокгольмского университета.