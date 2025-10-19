Наоко призналась, что ей хотелось бы, чтобы ее заметили Нойз или Монеточка.

Уличную певицу Наоко, которая исполняла песни иноагентов, арестовали на 13 суток в Санкт-Петербурге.

Дзержинский суд арестовал 18-летнюю студентку училища имени Римского-Корсакова Диану Логинову по статье об организации массового одновременного пребывания в общественных местах, повлекшего нарушение общественного порядка. На суде Логинова признала, что действительно выступала на улице, но не организовывала массового скопления людей и выбрала это место лишь потому, что оно ей понравилось.

Вчера певицу задержали и отвезли в отдел полиции из-за видео, на котором она исполняла песни "иноагентов" Noize MC, Монеточки и группы "Порнофильмы" в центре Петербурга. Вокруг певицы собрались люди и подпевали ей. Видео вызвало резонанс в интернете, на девушку пожаловались активисты.

В интервью «Бумаге» 18-летняя Наоко рассказала, что выступает на улице с апреля 2025-го. «В основном, конечно, мы поем Нойза — вчера, например, у нас был сет из 10-11 песен подряд. Тогда очень много народу стояло и слушало — все-таки все их любят и, сколько бы их ни запрещали, все равно будут слушать», — сказала она.

Помимо Нойза, Монеточки и Земфиры, которую Наоко называет ориентиром в творчестве, Stoptime исполняет песни «Би-2» (один из солистов группы — Лева Би-2 — тоже объявлен «иноагентом»), Валерия Меладзе, а также трек «Вахтерам» украинской группы «Бумбокс».

В этих песнях, по словам Наоко, «есть любовь». «К тому же, я понимаю, что искусство сейчас — это единственный язык — по крайней мере, в России — через который ты можешь сказать, о чем ты думаешь. Я выбрала его и не хочу говорить ни на каком другом», — подчеркнула она.

Песни «спорных исполнителей», рассказала она, собирают «много положительных отзывов». «Я была удивлена, что даже люди старшего поколения знают песни Нойза, Монеточки и подпевают. Иногда на их песнях мы просто играем, а толпа сама поет наизусть», — сообщила певица. «Негатива практически нет — либо я его не вижу», — призналась Наоко.

В Петербурге уличным музыкантам в принципе запрещено выступать без согласования с городскими властями. По словам Наоко, полиция их «гоняет», а за песню Нойза «были даже угрозы, что нас заберут в отдел».

«Я особо не боюсь, что нас могут забрать в отдел, — сказала исполнительница. — Максимум, что могут дать, — штраф, потому что песни запрещены к распространению», — заявила она.

Stoptime «редко и не под запись» исполняют даже песню Noize МС «Кооператив „Лебединое озеро“», которую один из судов Петербурга в мае объявил «запрещенной в России информацией». «За него могут что-то сделать, за остальные — нет», — рассказала исполнительница.

Наоко также призналась, что ей хотелось бы, чтобы ее заметили Нойз или Монеточка. И это желание сбылось. Монеточка оставила под рилсом с выступлением Наоко комментарий: «Не плачу не плачу я не плачу».