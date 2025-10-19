Baltijas balss logotype
18-летняя студентка просидит 2 недели под арестом за песни на улицах Петербурга 1 926

ЧП и криминал
Дата публикации: 19.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Хоровое пение не понравилось силовым структурам РФ.

Хоровое пение не понравилось силовым структурам РФ.

Наоко призналась, что ей хотелось бы, чтобы ее заметили Нойз или Монеточка.

Уличную певицу Наоко, которая исполняла песни иноагентов, арестовали на 13 суток в Санкт-Петербурге.

Дзержинский суд арестовал 18-летнюю студентку училища имени Римского-Корсакова Диану Логинову по статье об организации массового одновременного пребывания в общественных местах, повлекшего нарушение общественного порядка. На суде Логинова признала, что действительно выступала на улице, но не организовывала массового скопления людей и выбрала это место лишь потому, что оно ей понравилось.

Вчера певицу задержали и отвезли в отдел полиции из-за видео, на котором она исполняла песни "иноагентов" Noize MC, Монеточки и группы "Порнофильмы" в центре Петербурга. Вокруг певицы собрались люди и подпевали ей. Видео вызвало резонанс в интернете, на девушку пожаловались активисты.

В интервью «Бумаге» 18-летняя Наоко рассказала, что выступает на улице с апреля 2025-го. «В основном, конечно, мы поем Нойза — вчера, например, у нас был сет из 10-11 песен подряд. Тогда очень много народу стояло и слушало — все-таки все их любят и, сколько бы их ни запрещали, все равно будут слушать», — сказала она.

Помимо Нойза, Монеточки и Земфиры, которую Наоко называет ориентиром в творчестве, Stoptime исполняет песни «Би-2» (один из солистов группы — Лева Би-2 — тоже объявлен «иноагентом»), Валерия Меладзе, а также трек «Вахтерам» украинской группы «Бумбокс».

В этих песнях, по словам Наоко, «есть любовь». «К тому же, я понимаю, что искусство сейчас — это единственный язык — по крайней мере, в России — через который ты можешь сказать, о чем ты думаешь. Я выбрала его и не хочу говорить ни на каком другом», — подчеркнула она.

Песни «спорных исполнителей», рассказала она, собирают «много положительных отзывов». «Я была удивлена, что даже люди старшего поколения знают песни Нойза, Монеточки и подпевают. Иногда на их песнях мы просто играем, а толпа сама поет наизусть», — сообщила певица. «Негатива практически нет — либо я его не вижу», — призналась Наоко.

В Петербурге уличным музыкантам в принципе запрещено выступать без согласования с городскими властями. По словам Наоко, полиция их «гоняет», а за песню Нойза «были даже угрозы, что нас заберут в отдел».

«Я особо не боюсь, что нас могут забрать в отдел, — сказала исполнительница. — Максимум, что могут дать, — штраф, потому что песни запрещены к распространению», — заявила она.

Stoptime «редко и не под запись» исполняют даже песню Noize МС «Кооператив „Лебединое озеро“», которую один из судов Петербурга в мае объявил «запрещенной в России информацией». «За него могут что-то сделать, за остальные — нет», — рассказала исполнительница.

Наоко также призналась, что ей хотелось бы, чтобы ее заметили Нойз или Монеточка. И это желание сбылось. Монеточка оставила под рилсом с выступлением Наоко комментарий: «Не плачу не плачу я не плачу».

#арест
  • OT
    Ol Ti
    19-го октября

    И правильно, что посадили под административный арест. тем более в латвидже этому уживляться совсем странно - здесь за флаг русский в окне уголовные дела возбуждают, за русские песни, неугодные прогнившей власти и титульным, также под админ. арест...

    20
    4

