Снег кружится – машины летают: полиция ловит в Риге любителей дрифта 0 439

ЧП и криминал
Дата публикации: 08.01.2026
BB.LV

Иллюстративное фото.

После появления снега полицейские зафиксировала 150 нарушений, когда водители транспортных средств сознательно вызывали занос, сообщили bb.lv в полиции.

Для сравнения: в течение всего 2025 года Государственная полиция зарегистрировала 1262 нарушения за агрессивное вождение, из них 554 — за умышленное создание заноса.

В начале недели, 6 января, Государственная полиция зафиксировала 18 агрессивных водителей, которые умышленно создавали занос в местах возможного движения транспорта.

Все нарушения были совершены в Риге. Большинство нарушителей были обнаружены на круговом перекрёстке возле одного из торговых центров, а ещё несколько водителей были остановлены после того, как три автомобиля подряд умышленно выполнили занос на улице Берзаунес.

Сотрудники полиции остановили всех десять водителей и привлекли их к административной ответственности за агрессивное вождение.

Полиция напоминает, что умышленное создание заноса классифицируется как агрессивное вождение. За агрессивное вождение водителю транспортного средства назначается штраф в размере от 70 до 280 евро, а также начисляется шесть штрафных баллов.

#Рига #полиция
