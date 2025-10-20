Baltijas balss logotype
Ограбление Лувра: четверо скрылись на скутерах

ЧП и криминал
Дата публикации: 20.10.2025
Deutsche Welle
Изображение к статье: Ограбление Лувра: четверо скрылись на скутерах

После ограбления Лувра полиция разыскивает четырех грабителей, которые скрылись на скутерах, похитив восемь экспонатов. Прокуратура и президент Франции Эмманюэль Макрон уверены в успехе расследования.

В связи с ограблением музея Лувр в Париже французские власти разыскивают четырех воров, сообщила главный прокурор столицы Лора Беко в воскресенье, 19 октября. Министр внутренних дел Франции Лоран Нуньес заявил, что ограбление совершила "очень опытная команда".

По словам Беко, четверо мужчин были "ударным отрядом", ограбившим Галерею Аполлона в Лувре, где хранились драгоценности французской короны. Они были в масках, закрывающих лица, и скрылись с места преступления на мощных скутерах. Нуньес допустил, что грабители могли быть иностранцами.

Воры, по предварительной информации, воспользовались грузовым подъемником, чтобы разбить окно и напрямую попасть в нужный зал в Галерее Аполлона на первом этаже. Вся операция заняла у них около семи минут, сообщил Нуньес.

Телеканал BFM опубликовал видео, на котором видно, как один из преступников в желтом жилете вскрывает витрину. Эта жилетка, а также один из скутеров были позднее обнаружены полицией.

Похищены драгоценности из коллекции Наполеона и Жозефины Воры похитили восемь предметов из коллекции драгоценностей Наполеона и императрицы Жозефины, включая ожерелье, брошь и диадему. Девятый экспонат был обнаружен на месте преступления - корона, инкрустированная драгоценными камнями. "Я не сомневаюсь, что музей сможет вернуть украденные экспонаты в ближайшие дни", - заявила главный прокурор Парижа. По ее словам, над делом работают около 60 следователей.

Макрон включил пафос

Президент Франции Эмманюэль Макрон назвал ограбление Лувра "нападением на наследие, которое мы ценим". "Мы вернем работы, а виновные будут привлечены к ответственности. Для этого делается все возможное и повсеместно под руководством парижской прокуратуры", - пообещал Макрон.

Лувр - самый популярный музей в мире, ежегодно он принимает более 9 млн посетителей.

В Галерее Аполлона хранится ряд самых ценных исторических коллекций музея. Она открыла свои двери для публики 15 января 2020 года после перерыва для реорганизации экспозиции.

#ограбление #лувр
Оставить комментарий

