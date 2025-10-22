Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

На орбитах вокруг Земли кружится 128 000 000 фрагментов космического мусора 0 69

ЧП и криминал
Дата публикации: 22.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Обломок выглядит неприятно и пугающе.

Обломок выглядит неприятно и пугающе.

По данным специалистов, за всю историю его падений лишь один человек получил травмы.

Пылающий обломок космического мусора упал недалеко от шахты в регионе Пилбара на северо-западе Австралии.

«Вероятнее всего, это изготовленный из углеродного волокна сосуд высокого давления с композитной оболочкой или ракетный бак, являющийся компонентом аэрокосмической техники», — сообщил представитель местной полиции.

Объект взят под охрану и угрозы для общества не представляет, добавили представители полиции. Предмет продолжают изучать, однако уже ясно, что его характеристики совпадают с известными образцами космического мусора.

Инженеры Австралийского космического агентства намерены провести техническую экспертизу, чтобы установить точное происхождение находки. В агентстве отметили, что случаи падения обломков ракет и спутников — не редкость. Два года назад в Западной Австралии уже фиксировали подобный случай — тогда топливный бак индийской ракеты упал в районе Грин-Хед.

По данным специалистов, за всю историю падений космического мусора лишь один человек получил травмы, и тогда обломок был размером с банку из-под газировки.

В начале 2025 года на деревню в Кении упал космический мусор весом 498 кг. Эксперты предположили, что необычный объект является разделительным элементом ракеты-носителя. Представители Кенийского космического агентства объяснили, что обычно такие объекты сгорают при входе в атмосферу или падают в океан. Однако на этот раз кольцо не только не разрушилось, но и приземлилось на сушу, чем очень напугало местных жителей.

Один из очевидцев происшествия, по имени Джозеф Мутуа, рассказал, что услышал громкий звук и увидел объект, который при падении светился красным светом. После приземления кольцо остыло и стало серым. Местные жители рассказали, что, если бы кольцо упало на жилой дом, инцидент мог закончиться катастрофой.

Проблема космического мусора становится все более острой. Ранее Европейское космическое агентство (ЕКА) подсчитало, что на низкой околоземной орбите находится более 14 тыс. т различных объектов, из которых большая часть — космический мусор. Подобные инциденты уже происходили в США и Канаде — там обломки от ракет повреждали здания и попадали на фермы. Международные эксперты призывают к более строгим мерам по сокращению космического мусора. Они предлагают разрабатывать ракеты с ограниченным сроком службы и безопасным сходом с орбиты.

Сколько космического мусора на орбите

Сегодня космического мусора настолько много, что ученые опасаются так называемого синдрома Кесслера. Это сценарий, при котором одно столкновение вызывает цепную реакцию, в результате создается все больше и больше мусора. При самом неблагоприятном сценарии в конце концов орбита Земли может стать непригодной для спутников.

На околоземной орбите (до 2 тыс. км), где работают спутники связи и находятся космические станции, космический мусор разрушается естественным образом — на это требуются десятилетия. Однако на более высоких орбитах обломки могут оставаться столетиями.

Ученые подсчитали, что сейчас в космосе находится почти 128 млн кусков космического мусора размером более 1 мм и 34 тыс. частиц размером более 10 см. Все, что меньше 1 мм, подсчитать крайне трудно, некоторые ученые говорят о триллионах таких частиц. Около 3 тыс. спутников вышли из строя из-за мусора и сами превратились в космический мусор.

Читайте нас также:
#мусор
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
1
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Расстрел собак под Бауской: политолог нащупал нить насилия
Изображение к статье: Расстрел собак под Бауской: политолог нащупал нить насилия
Задержан «герой TikTok», обругавший контролёра в рижском автобусе
Изображение к статье: Задержан «герой TikTok», обругавший контролёра в рижском автобусе
За прославление российской агрессии назначили 2,5 года пробационного надзора
Изображение к статье: За прославление российской агрессии назначили 2,5 года пробационного надзора
В Болдерае с девятого этажа выпал парень. Известно, что он был в квартире не один
Изображение к статье: В Болдерае с девятого этажа выпал парень. Известно, что он был в квартире не один
Изображение к статье: 28-летний Роман Недоступа и еще один украинский пленный из батальона «Айдар» на оглашении приговора в Южном окружном военном суде Ростова-на-Дону. Иконка видео
Бывшие солдаты ВСУ в России получили от 15 до 21 года тюрьмы 863
Изображение к статье: Шутка о ГУЛАГе - это просто шутка? Полиция перепроверила свой штраф и признала, что ошиблась
Шутка о ГУЛАГе - это просто шутка? Полиция перепроверила свой штраф и признала, что ошиблась 1 2379
Изображение к статье: Дроновая тревога в аэропорту «Рига»: сегодня были запрещены взлеты и посадки самолетов
Дроновая тревога в аэропорту «Рига»: сегодня были запрещены взлеты и посадки самолетов 3763
Иконка видео
В Риге 13-летний мальчик рванул от полиции на скорости 235 км/час. Поймали только в Саулкрасти 7 8843

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Тихая жизнь в бывшей британской колонии позволит приезжим остепениться. Иконка видео
В мире
Стремящиеся в США эмигранты попадут в отстойник в Белизе 38
Изображение к статье: Как готовить макароны и картофель, чтобы не толстеть от них — есть секрет
Еда и рецепты
Как готовить макароны и картофель, чтобы не толстеть от них — есть секрет 80
Изображение к статье: Через неделю Латвию прилетят две августейшие особы - их ждет ужин, Музей оккупации и военная база
Политика
Через неделю Латвию прилетят две августейшие особы - их ждет ужин, Музей оккупации и военная база 55
Изображение к статье: Золото пережило самое большое падение за более чем 12 лет
Бизнес
Золото пережило самое большое падение за более чем 12 лет 124
Изображение к статье: Состоится ежегодная встреча правительства и иностранных инвесторов
Наша Латвия
Состоится ежегодная встреча правительства и иностранных инвесторов 28
Изображение к статье: Как помочь кошке пить больше воды и когда это нужно
В мире животных
Как помочь кошке пить больше воды и когда это нужно 65
Изображение к статье: Тихая жизнь в бывшей британской колонии позволит приезжим остепениться. Иконка видео
В мире
Стремящиеся в США эмигранты попадут в отстойник в Белизе 38
Изображение к статье: Как готовить макароны и картофель, чтобы не толстеть от них — есть секрет
Еда и рецепты
Как готовить макароны и картофель, чтобы не толстеть от них — есть секрет 80
Изображение к статье: Через неделю Латвию прилетят две августейшие особы - их ждет ужин, Музей оккупации и военная база
Политика
Через неделю Латвию прилетят две августейшие особы - их ждет ужин, Музей оккупации и военная база 55

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео