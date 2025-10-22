По данным специалистов, за всю историю его падений лишь один человек получил травмы.

Пылающий обломок космического мусора упал недалеко от шахты в регионе Пилбара на северо-западе Австралии.

«Вероятнее всего, это изготовленный из углеродного волокна сосуд высокого давления с композитной оболочкой или ракетный бак, являющийся компонентом аэрокосмической техники», — сообщил представитель местной полиции.

Объект взят под охрану и угрозы для общества не представляет, добавили представители полиции. Предмет продолжают изучать, однако уже ясно, что его характеристики совпадают с известными образцами космического мусора.

Инженеры Австралийского космического агентства намерены провести техническую экспертизу, чтобы установить точное происхождение находки. В агентстве отметили, что случаи падения обломков ракет и спутников — не редкость. Два года назад в Западной Австралии уже фиксировали подобный случай — тогда топливный бак индийской ракеты упал в районе Грин-Хед.

По данным специалистов, за всю историю падений космического мусора лишь один человек получил травмы, и тогда обломок был размером с банку из-под газировки.

В начале 2025 года на деревню в Кении упал космический мусор весом 498 кг. Эксперты предположили, что необычный объект является разделительным элементом ракеты-носителя. Представители Кенийского космического агентства объяснили, что обычно такие объекты сгорают при входе в атмосферу или падают в океан. Однако на этот раз кольцо не только не разрушилось, но и приземлилось на сушу, чем очень напугало местных жителей.

Один из очевидцев происшествия, по имени Джозеф Мутуа, рассказал, что услышал громкий звук и увидел объект, который при падении светился красным светом. После приземления кольцо остыло и стало серым. Местные жители рассказали, что, если бы кольцо упало на жилой дом, инцидент мог закончиться катастрофой.

Проблема космического мусора становится все более острой. Ранее Европейское космическое агентство (ЕКА) подсчитало, что на низкой околоземной орбите находится более 14 тыс. т различных объектов, из которых большая часть — космический мусор. Подобные инциденты уже происходили в США и Канаде — там обломки от ракет повреждали здания и попадали на фермы. Международные эксперты призывают к более строгим мерам по сокращению космического мусора. Они предлагают разрабатывать ракеты с ограниченным сроком службы и безопасным сходом с орбиты.

Сколько космического мусора на орбите

Сегодня космического мусора настолько много, что ученые опасаются так называемого синдрома Кесслера. Это сценарий, при котором одно столкновение вызывает цепную реакцию, в результате создается все больше и больше мусора. При самом неблагоприятном сценарии в конце концов орбита Земли может стать непригодной для спутников.

На околоземной орбите (до 2 тыс. км), где работают спутники связи и находятся космические станции, космический мусор разрушается естественным образом — на это требуются десятилетия. Однако на более высоких орбитах обломки могут оставаться столетиями.

Ученые подсчитали, что сейчас в космосе находится почти 128 млн кусков космического мусора размером более 1 мм и 34 тыс. частиц размером более 10 см. Все, что меньше 1 мм, подсчитать крайне трудно, некоторые ученые говорят о триллионах таких частиц. Около 3 тыс. спутников вышли из строя из-за мусора и сами превратились в космический мусор.