На прошлой неделе в Берги, Ропажский край, произошёл пожар, который стал настоящим потрясением для одной семьи, сообщает передача Degpunktā (ТВ3). Всё началось с несчастного случая в гараже: сын хозяев ремонтировал мотороллер, и во время работ произошла искра, попавшая на горючее вещество. Дом быстро охватило пламя. Когда спасатели прибыли на место, возникли сложности с точным определением адреса, а позже выяснилось, что ближайшие гидранты не функционировали должным образом.

Пожар в доме «Яунбитени» начался вечером в пятницу, вскоре после семи часов. Внутри находились хозяин дома Олег и его 14-летний сын. Мальчик мыл и чинил свой скутер, когда случилась искра от аккумулятора, воспламенившая использованное чистящее средство.

Мальчик не растерялся — он побежал за отцом, вызвал спасателей и попросил помощи у соседей. Олег попытался потушить пламя огнетушителем и вытащить скутер из гаража, но при этом повредил руку. Соседи подключили садовый шланг, но напора было недостаточно, чтобы остановить огонь.

«Приехали шесть пожарных расчётов, потому что ближайший гидрант был в 200 метрах. Но он хоть и новый — давления в нём не было», — рассказал Олег.

«Пожарные делали всё, что могли. Но без воды — ничем не поможешь. С песком огонь не потушить. А самое страшное — видеть, как горит твой дом», — говорит хозяйка дома Сандра.

Фактически, шланги пришлось растянуть на 400 метров. Один из гидрантов рядом с домом вообще был недоступен — он оказался засыпан кучей песка. Второй был расположен дальше, но его водоотдачи было недостаточно.

В таких случаях обычно вызывают дополнительные силы или обращаются за помощью к другим службам. На этот раз спасатели связались с «Rīgas ūdens», чтобы попытаться увеличить давление воды.

«Обычно распространяются мифы о том, что мы можем мгновенно поднять или понизить давление в системе, — говорит представитель “Rīgas ūdens” Сандрис Ванзович. — На самом деле это невозможно. Конкретно эти два гидранта были проверены в конце прошлого года. Все гидранты мы проверяем как минимум раз в год».

В городе давление воды в трубах должно составлять 2,6 бара. По словам Ванзовича, в Риге это давление поддерживается на уровне 3,5–4 бара. В случае с этими гидрантами, по их замерам, водоотдача составляла 5,11 и 6,28 литра в секунду — в рамках нормативов, но, как показывает практика, этого оказалось недостаточно.

Возможно, причиной стал именно длинный, 400-метровый водопровод, из-за которого давление снизилось. В окрестностях Риги установлены 7606 гидрантов, и представители «Rīgas ūdens» призывают сообщать, если вы видите, что гидрант засыпан или повреждён. До кризисной ситуации о таких вещах обычно никто не задумывается, но при пожаре доступ к воде — критически важен.

К счастью, дом в Яунбитени был застрахован, но имущество, одежда, техника и рабочие инструменты Олега были полностью уничтожены. Сейчас семья живёт в той части дома, которую огонь и вода не затронули. Главное сейчас — восстановить эмоциональное состояние сына, который переживает сильнее всех.

«Хочу сказать огромное спасибо нашим соседям, которые, несмотря на ливень, несли стройматериалы, работали в поте лица. Мы им очень благодарны», — сказал Олег.

В хозяйственной постройке, которая полностью сгорела, хранились зимние вещи, автошины и, самое главное — инструменты для деревообработки, с помощью которых Олег зарабатывал на жизнь. Сейчас он остался без работы.

Если вы можете помочь — пожертвовать или одолжить технику, свяжитесь с Олегом по телефону 29552699.

ТВ3