Без денег и без квартиры: айтишница Полина Лурье заплатила Ларисе Долиной более миллиона евро 0 1352

ЧП и криминал
Дата публикации: 29.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: В таких чертогах роскоши хотела жить специалистка по компьютерам, но - не судьба.

В таких чертогах роскоши хотела жить специалистка по компьютерам, но - не судьба.

Артистка имеет черты нарциссического и истерического расстройств.

Московская пенсионерка продала свою квартиру за 112 млн рублей, а деньги передала мошенникам. Покупатели перед сделкой хотели проверить её у психиатра, но женщина заявила, что она — «Народная артистка», и требовать справки глупо! И ей поверили. Речь — о Ларисе Долиной (70). Телеграм-канал «База» впервые публикует результаты судебных экспертиз по громкому делу и рассказывает, почему эта «особенная пенсионерка» стала обычной пешкой в руках злодеев.

oiow.jpg

Почему Долина повелась?

— Согласно выводам экспертов, артистка имеет черты нарциссического и истерического личностных радикалов (может присутствовать чрезмерная самоуверенность, самонадеянность, непризнание собственных слабостей, обладание высокой внушаемостью). Также она невнимательна к деталям из-за нехватки времени и плотного графика. А ещё имеет «образ мышления наивного оптимиста» и «выраженные ценности безопасности».

Как обрабатывали Долину?

— Это был целый набор методов: сбор данных из открытых источников, пристрелочные звонки, совместное придумывание легенды, эмоциональные качели, социальная изоляция, непомерный гнев. Иными словами, мошенники, обладающие актерскими талантами, сначала запугали, затем изолировали от общения с близкими и разыграли многоходовку по «спасению денег Росфинмониторингом».

Почему покупательница думала, что всё ок?

— Айтишница Полина Лурье (35), купившая квартиру Долиной, рассказала, что ничего подозрительного во время сделки не заметила.

lur.jpg

Долина утверждала, что просто хочет купить квартиру ещё больше (мол, 5 комнат и 236 «квадратов» уже маловато). Во время сделки Долина никуда не выходила из комнаты, ни с кем не разговаривала, никому не звонила.

Почему никто не смог остановить Долину?

— Риелтор покупателей квартиры просила справки у Долиной от нарколога и психиатра, но певица намекнула, что она — «народная артистка», о каких вообще экспертизах может быть речь? Передавать деньги «Росфинмониторингу» помогал помощник Долиной, но и у него не получилось предотвратить беду, потому что он даже и подумать не мог поспорить с влиятельной начальницей.

Почему суд признал Долину жертвой?

— Экспертиза установила, что Долина не находилась под гипнозом, однако попала под серьёзное психологическое воздействие и не отдавала себе отчёта во время проворачивания схемы. Её обрабатывали фотографиями, видеозвонками, интонациями и тембром голоса. Несмотря на то, что ранее она знала о подобных схемах, сама справиться с угрозой не смогла. Суд принял решение оставить квартиру Долиной, а покупательница осталась без недвижимости и 112 млн рублей.

Читайте нас также:
#мошенничество
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
