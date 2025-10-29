Ночью жители дома на улице Дзелзавас в Риге стали свидетелями дерзкой активности под своими окнами. Они наблюдали за действиями вора — от момента проникновения в автомобиль до его задержания вызванными жителями полицейскими. Оказалось, что злоумышленник, ища ценные вещи, успел даже задремать, сообщает передача Degpunktā (ТВ3).

Резкий звук автомобильной сигнализации и мигающий свет привлекли внимание множества жильцов пятиэтажного дома на улице Дзелзавас. Под покровом ночи вор проник в один из припаркованных во дворе автомобилей.

«В пять утра я слышала, как что-то орало. Была какая-то неразбериха», — рассказала жительница дома.

Как отмечают местные, эта машина обычно во дворе не стоит и не принадлежит никому из живущих поблизости. Это был фургон, предположительно принадлежащий строителям. Именно в него и проник злоумышленник.

Первыми на место происшествия прибыли сотрудники Рижской муниципальной полиции. Посветив в окна машины, они убедились, что человек всё ещё находится внутри.

После этого мужчину передали сотрудникам Государственной полиции.

«По данному факту задержано одно лицо в состоянии очевидного сильного опьянения. Возбужден уголовный процесс по факту умышленного повреждения имущества и покушения на кражу. Согласно первоначальной информации, из машины ничего похищено не было», — сообщила представитель Государственной полиции Лига Дзилюма.

Один из жильцов дома отметил, что в последнее время у воров изменились привычки, поэтому всегда следует следить за тем, чтобы в машине не оставалось ничего ценного.

ТВ3