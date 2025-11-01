Baltijas balss logotype
Число жертв полицейской спецоперации в Рио-де-Жанейро превысило сотню 1 248

ЧП и криминал
Дата публикации: 01.11.2025
BB.LV
Изображение к статье: Этой братве еще повезло остаться в живых.

Этой братве еще повезло остаться в живых.

Это крупнейшая в истории атака властей против банды "Красная команда".

В результате рейдов погибли как минимум 132 человека, пишет агентство Reuters. Это самая смертоносная полицейская операция в истории страны.

Полиция штата заявила, что рейды против банды "Красная команда" тщательно планировались в течение более чем двух месяцев. Целью было загнать подозреваемых на лесистый склон холма, где их ожидало в засаде подразделение специального назначения.

Как пишет Reuters, жители района Пенья за ночь собрали десятки тел в близлежащем лесу и выложили их в ряд посреди главной улицы.

Губернатор штата Рио-де-Жанейро Клаудио Кастро заявил об уверенности, что убитые в ходе операции были преступниками, стрелявшими из леса. "Единственными настоящими жертвами были сотрудники полиции", – сказал он.

Правительство штата также заявило, что это крупнейшая в истории операции против банды "Красная команда", которая контролирует торговлю наркотиками в нескольких фавелах – бедных и густонаселенных районах. Утверждается, что были арестованы 113 подозреваемых и изъято 118 единиц огнестрельного оружия.

Эта операция подверглась критике, в том числе со стороны Управления ООН по правам человека, из-за многочисленных жертв.

Министр юстиции Бразилии заявил, что президент Луис Инасиу Лула да Силва был удивлен, узнав, что полиция Рио-де-Жанейро начала "чрезвычайно кровавую и жестокую" операцию без уведомления и привлечения федерального правительства.

iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/JGdNfY73-n8?si=H72sme5zLbVJFerz" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" referrerpolicy="strict-origin-when-cross-origin" allowfullscreen>

Читайте нас также:
#бразилия
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
  • A
    Aleks
    1-го ноября

    А то как же...С бандитами надо разговаривать вежливо,дипломатично,с привлечением адвокатов и правозащитных организаций.Грозить им пальчиком и говорить,что его настигнет кара небесная 😀😈 А все откуда?Оттуда ,где бандиты убили уже 60 тыс.человек,в основном женщин и детей,и с ними до сих пор разговаривают и увещевают 😈🔯👽

