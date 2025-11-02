Мать троих младших детей Павла Дурова Ирина Болгар впервые за долгое время вышла на связь в соцсетях. Она опубликовала видео с детьми и заявила, что миллиардер перестал помогать семье финансово.

45-летняя Ирина заявила, что не согласна с завещанием Павла, согласно которому он планирует разделить наследство между всеми биологическими детьми, а деньги они получат минимум через 30 лет. Болгар напомнила Дурову, что на протяжении их отношений он уверял её в том, что дети всегда "будут обеспечены" и "если что-то случится, они сразу же получат своё наследство".

"Они не могут ждать 30 лет без поддержки — ни в плане содержания, ни в плане защиты наследства", — написала Ирина. Она подчеркнула, что Павел уже перестал помогать своим детям финансово, а также отрицает, что у них были отношения.

"Теперь Павел Дуров больше не обеспечивает детей и публично отрицает, что когда-либо был моим партнёром — но наши дети помнят дом и годы, которые мы прожили как семья".

Болгар рассказала, что в 2023 году ей с детьми пришлось внезапно выселиться из дома из-за нехватки средств. Тогда Ирина заселилась в первую попавшуюся квартиру, "чтобы у детей была крыша над головой". Первое время у них не было мебели и детям Дурова пришлось спать на надувных матрасах на полу. В этой квартире семья живёт до сих пор.

"Дети продолжали ходить в школу, на спорт и музыку — даже когда наша жизнь рушилась. В то же время мне пришлось срочно обновить документы детей через суд, так как их отец перестал общаться с нами. Все финансовые, организационные, бытовые и юридические обязанности легли полностью на меня", — рассказала Ирина.

Напомним, что Ирина Болгар воспитывает троих детей от миллиардера и основателя Telegram Павла Дурова: восьмилетнего Даниэля, семилетнего Давида и 11-летнюю дочь Лею. Она впервые заявила о себе летом прошлого года, когда обратилась в редакцию Forbes с просьбой исправить информацию о количестве детей Павла Дурова с двух до пяти. Когда Дуров перестал выплачивать алименты в размере 150 тысяч евро, Ирина подала иск против него из-за насилия по отношению к одному из детей. Представители Дурова отвергали обвинения и заявляли, что Болгар тратила алименты на себя, поэтому выплаты прекратились. Вскоре Ирина заявила, что Дурова лишили родительских прав, но суды по алиментам продолжаются.

Всего у 41-летнего Павла Дурова шестеро официально признанных детей. Сын и дочь от бывшей жены Дарьи Бондаренко, трое от Ирины Болгар, а также ребёнок от эротической модели Дианы Бако. Кроме того, Дуров, по его словам, является биологическим отцом более 100 детей из 12 стран мира, поскольку стал донором спермы.

Сейчас Дуров встречается с Юлией Вавиловой, которая в прошлом году потеряла их ребёнка на фоне стресса из-за ареста миллиардера во Франции.