Французский парламент окончательно принял поправки в Уголовный кодекс, которые касаются квалифицирующих признаков сексуального насилия в целом и изнасилования в частности. В УК отныне закреплено понятие «отсутствия согласия» жертвы, которое будет определять подобные преступления наряду с другими признаками. Важное изменение в уголовном праве, которое парламент Франции обсуждал почти год, соавторы законопроекта назвали «исторической победой».

Изменения касаются определения «сексуального насилия» (agression sexuelle) во французском УК. «Сексуальным насилием считается любой сексуальный акт, осуществленный без согласия», — гласит обновленная формулировка соответствующей статьи кодекса, в которой перечислены признаки насильственных преступлений сексуального характера: «применение насилия, принуждения, угрозы или захват врасплох».

Понятие «согласия» отныне будет четко определено в уголовном кодексе: оно должно быть «свободным и осознанным, определенным, предварительным и отзываемым». «Оно оценивается с учетом обстоятельств», о согласии нельзя сделать вывод «только по молчанию или отсутствию сопротивления» со стороны жертвы, уточняется в законодательном тексте.

«Согласие отсутствует, если действие сексуального характера совершается с применением насилия, принуждения, угрозы или захвата врасплох», — указано в обновленной версии статьи УК, повторяющей уже существующие квалифицирующие признаки подобных преступлений.

Приняв эти поправки, Франция последовала за рядом стран, которые уже изменили свое уголовное законодательство аналогичным образом, в том числе за Канадой, Швецией, Испанией и Норвегией (которая внесла соответствующие изменения в УК весной 2025 года).

«Мы только что одержали историческую победу», — заявили в совместном коммюнике депутаты Национального собрания Мари-Шарлотт Гарен (партия «зеленых») и Вероник Риоттон (центристская партия «Возрождение»), которые инициировали принятие поправок. Изменения они назвали «важным прорывом в борьбе с сексуальным насилием», а также значимым «сигналом всему французскому обществу».

В ходе заключительных дебатов в Национальном собрании Мари-Шарлотт Гарен сформулировала простыми словами суть поправок, вводящих понятие отсутствия согласия в квалификацию преступлений сексуального характера: «Когда это не “нет” — это не значит “да”», и «когда это “да” — это должно быть настоящее “да”».

«Это результат долгой работы Национального собрания и Сената. В итоге мы получили четкий и понятный текст, касающийся понятия согласия», — подчеркнула в интервью AFP сенатор Эльза Шальк, которая была докладчицей по тексту законопроекта в Сенате.

Понятие об «отсутствии согласия» при квалификации насильственных преступлений сексуального характера было закреплено во французском УК, в частности, после громкого судебного процесса по делу об изнасиловании Жизель Пелико, получившему международный резонанс. Ее муж Доминик Пелико был осужден за то, что погружал жену в наркотический сон, насиловал ее и приглашал насиловать ее других мужчин. По этому делу приговоры вынесены еще 50 мужчинам.

Противники законодательных изменений высказывали опасения в связи с будущим применением нового понятия при квалификации изнасилований. Они говорят о риске того, что бремя доказывания отныне будет переложено на жертв: им придется теперь доказывать, что они не давали согласия на половой акт.

Против поправок голосовали депутаты крайне правого «Национального объединения» (RN). В партии Марин Ле Пен назвали законодательное новшество «беспрецедентным моральным и юридическим отклонением».

«Теперь адвокаты должны будут разоблачать и анализировать не насилие со стороны обвиняемого, а анализировать жесты, слова и молчание человека, который заявляет о себе как о жертве» преступления, — считает депутат партии RN Софи Бланк.

На официальном портале правительства Франции сообщается, что в 2023 году в стране органы правопорядка зарегистрировали жалобы 114 100 жертв сексуального насилия. В том же году полиция и жандармерия зарегистрировала 61 606 подозреваемых в насильственных преступлениях сексуального характера. За год 6356 человек были осуждены по соотвествующим статьям.