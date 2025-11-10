Baltijas balss logotype
За поездки в Крым - 100 часов работ

ЧП и криминал
Дата публикации: 10.11.2025
LETA
Изображение к статье: За поездки в Крым - 100 часов работ
ФОТО: pixabay

Cуд Латгальского предместья признал туристического консультанта Элеонору Иванову виновной в нарушении санкций и организации туристических поездок в Крым и наказал ее 100 часами общественных работ.

В свою очередь, к компании SIA «My Best Choice Tour- MBC Tour» (ранее «Mkbc Tour»), которую она представляла, была применена мера принудительного воздействия – штраф в размере 15 минимальных месячных заработных плат, или 10 500 евро.

Ранее суд первой инстанции оправдал Иванову, но окружной суд решил отменить приговор и наказать ее общественными работами.

Решение окружного суда было обжаловано, и по делу было возбуждено кассационное производство, но в настоящее время дата его рассмотрения не запланирована, как сообщило агентство LETA в Верховном суде.

Как уже сообщалось, по делу обвиняется туристический консультант Элеонора Иванова, которая не признает свою вину в инкриминируемом ей преступлении — нарушении санкций.

Женщина обвиняется по первой части статьи 84 Уголовного кодекса, которая предусматривает ответственность за нарушение санкций, установленных международными организациями и Латвией. За такое преступление может быть назначено наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет, кратковременного лишения свободы, принудительных работ или штрафа.

Это уголовное дело было возбуждено в связи с нарушением запрета, установленного Регламентом Совета Европейского Союза (ЕС), на предоставление услуг, непосредственно связанных с туристической деятельностью в Крыму и Севастополе.

Следователь Службы государственной службы безопасности считает, что собрано достаточно доказательств для возбуждения уголовного преследования в отношении одного физического лица за умышленное нарушение нормативных актов, регулирующих действие санкций, установленных ЕС и другими международными организациями в Латвии, или определяющих и регулирующих действие национальных санкций Латвии.

18 декабря 2014 года Совет ЕС принял регламент об ограничениях в ответ на незаконную аннексию Крыма и Севастополя, предусматривающий запрет на предоставление услуг, непосредственно связанных с туристической деятельностью в Крыму и Севастополе.

17 июня 2015 года СКР провел обыск в одном из предприятий, предоставлявших услуги, связанные с туристической деятельностью в Крыму и Севастополе. Следственные действия были проведены в двух помещениях предприятия в Риге, по адресу Марияс7 и Дзирнаву улица, 57, которые связаны с юридическим лицом, зарегистрированным в Латвии.

Консультант по путешествиям «Mkbc Tour» Иванова тогда сообщила агентству LETA, что в мае и июне были проданы путевки в Крым для четырех человек. Она сказала, что туристическая компания не была проинформирована о том, что такие поездки запрещены.

«Mkbc Tour» была зарегистрирована в 2008 году, а в 2023 году сменила название на «My Best Choice Tour- MBC Tour».

#санкции #Крым
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

