По её словам, число таких случаев уже долгое время демонстрирует устойчивую тенденцию к росту. Кроме того, люди, страдающие от передозировки, становятся всё моложе, поэтому необходимы специальные меры для снижения этой тенденции.

Ципуле пояснила, что одной из причин такой ситуации могут быть изменения в торговле наркотиками. Если раньше покупатель и продавец чаще всего знали друг друга, и качество нелегальных веществ было важным аспектом для продолжения таких отношений, то сейчас торговля наркотиками стала значительно более безличной и происходит дистанционно. В результате новые таблетки часто не соответствуют тем, что покупались ранее, что увеличивает риск передозировки.

Также наблюдаются изменения в привычках потребления наркотиков: молодые люди используют их не только, например, на вечеринках или мероприятиях, но и в гораздо более обыденных ситуациях. По словам Ципуле, часто доступ к наркотикам стал легче, чем к алкоголю.

Руководитель СНМП также признала, что время от времени фиксируются всплески случаев передозировки, что может быть связано с появлением на рынке новых партий наркотиков или новых наркотических веществ.

Как сообщалось ранее, в сентябре в больнице в Кулдиге скончалась молодая женщина, отравившаяся синтетическими наркотиками. В ту же больницу были госпитализированы ещё трое взрослых пациентов, которые, возможно, также употребляли наркотические вещества.

Полиция предупреждает, что популярность синтетических наркотиков растёт, что может представлять серьёзную угрозу для здоровья, поскольку эти вещества чрезвычайно сильнодействующие, и даже небольшие дозы могут привести к смерти. В настоящее время синтетические опиоиды доступны в различных формах и могут даже напоминать конфеты, что может создать у потребителя ложное впечатление об их безвредности. Однако такое мнение ошибочно. Часто на чёрном рынке фактический состав вещества сильно отличается от заявленного продавцом, что делает употребление наркотиков особенно опасным и непредсказуемым.